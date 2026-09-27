Piero Magallanes reveló qué le dijo Menezes en su debut con Perú ante Estados Unidos: "El tema de la marca"

Piero Magallanes vivió una noche especial con la camiseta de la selección peruana al disputar sus primeros minutos ante Estados Unidos. El mediocampista de Sport Huancayo recibió la oportunidad de Mano Menezes y, tras el encuentro, reveló una de las principales indicaciones que recibió del entrenador brasileño durante su estreno con la Bicolor.

Piero Magallanes reveló qué le dijo Mano Menezes en su debut con la selección peruana contra Estados Unidos

El volante explicó que la comunicación con el comando técnico se mantuvo durante todo el partido y que las instrucciones estuvieron principalmente relacionadas con su trabajo defensivo. "Me dijo que estaba bien, que el tema de la marca, que había un poco de indicaciones, igual que el grupo", contó Magallanes al referirse a las correcciones que recibió mientras permaneció en el terreno de juego.

Piero Magallanes realizó su primer partido oficial con la selección peruana

Más allá de las indicaciones tácticas, el futbolista destacó la importancia que tuvo para él disputar su primer partido con la selección mayor. Magallanes reconoció que cumplir este objetivo representa un momento especial dentro de su carrera y valoró la confianza que recibió para afrontar un compromiso internacional con la camiseta peruana.

Luego del pitazo final en el Inter&Co Stadium, el mediocampista también se refirió al rendimiento colectivo de Perú. El jugador consideró que el equipo realizó un buen partido, aunque lamentó que algunas decisiones arbitrales terminaran influyendo en el desarrollo del encuentro frente al combinado estadounidense.

“Feliz primero por el debut. Creo que el equipo hizo un gran partido; ahí los fallos del árbitro creo que nos condicionaron un poco, pero feliz por poder haber debutado”, manifestó el futbolista nacional en declaraciones para Bicolor+. Sus palabras reflejaron la satisfacción por su estreno, aunque también la sensación que quedó dentro del plantel tras el resultado.

Piero Magallanes reveló cómo fue tratado por los jugadores de la selección peruana

Finalmente, Magallanes resaltó la manera en que fue recibido por los jugadores con mayor experiencia dentro de la selección peruana. El volante se mostró agradecido por el respaldo que encontró desde su llegada a la concentración y ahora apunta a continuar ganándose un lugar en el equipo de Menezes. "Muy contento, muy feliz, muy agradecido de la forma que me han recibido", señaló, dejando claro que buscará aprovechar las próximas oportunidades durante la gira por Norteamérica.