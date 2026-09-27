Los 5 entrenadores que ha tenido la selección peruana en 3 años: ¿Quiénes son?

Para nadie es sorpresa que la selección peruana de este último lustro es la peor desde la época de 'Chemo' para las Eliminatorias 2010. Prueba de ello es que hemos tenido un total de cinco entrenadores en apenas un lapso de tres años y, a continuación, te contamos quiénes han sido.

Los 5 técnicos de Perú en tres años

Tras la salida de Ricardo Gareca en el 2022, post la eliminación del Mundial de Qatar ante Australia en el repechaje continental, la FPF, comandada por Agustín Lozano, eligió a Juan Reynoso como sucesor del 'Tigre' y el resultado fue nefasto, ya que no obtuvo ni un solo triunfo y nos dejó en el fondo de la tabla de posiciones.

Juan Reynoso ahora es entrenador de Necaxa.

Por ello, en el 2024 hubo un cambio e ingresó Jorge Fossati a la selección peruana, entrenador que llegaba de obtener el título de la Liga 1 con Universitario de Deportes. Pese a que hubo una ligera mejora, la Bicolor únicamente obtuvo un triunfo bajo su mando y decidieron rescindir su contrato en el 2025.

Jorge Fossati fue técnico de la selección peruana.

Una vez partió el 'Nonno', en la FPF decidieron no contratar a nadie más y pusieron a Óscar Ibáñez como director técnico interino, obteniendo una victoria ante Bolivia y perdiendo con Paraguay en Lima por primera vez en la historia, en cuanto a Eliminatorias refiere. El proceso clasificatorio culminó con él, dejando a Perú penúltimo en la tabla de posiciones.

Óscar Ibáñez en la selección peruana.

Para los siguientes amistosos, la selección peruana siguió sumando entrenador interino, esta vez fue el turno de Manuel Barreto, que dirigió algunos compromisos e incluso algunos hinchas indicaron que debían dejarlo al mando. No obstante, para el presente 2026, la Federación Peruana de Fútbol optó por contratar formalmente a Mano Menezes, siendo el quinto DT de la Bicolor en tres años.