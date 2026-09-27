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Mr. Peet lapidó a tres jugadores de la selección tras derrota ante Estados Unidos: "Ingenuidad"

Tras el 4-1 ante Estados Unidos, Mr. Peet cuestionó el desempeño de tres jugadores de la selección peruana y explicó sus principales errores.

Eduardo Chirinos
Mr. Peet criticó a tres jugadores de Perú tras goleada a manos de Estados Unidos
Mr. Peet criticó a tres jugadores de Perú tras goleada a manos de Estados Unidos | Foto: Composición Líbero
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La selección peruana de fútbol sufrió una durísima derrota en el primero de sus cuatro partidos amistosos por fecha FIFA. La Bicolor cayó goleada por 4-0 ante Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando. Tras el final del compromiso, el periodista deportivo Mr. Peet dio sus impresiones sobre el abultado marcador adverso y fue muy crítico con tres jugadores de la Blanquirroja: estamos hablando de Oliver Sonne, Marcos López y Piero Magallanes.

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Mr. Peet y su dura crítica contra Sonne, López y Magallanes tras goleada a manos de Estados Unidos

En la última transmisión de su programa de YouTube 'Madrugol', el hombre de prensa cuestionó duramente a los laterales del Burnley y Copenhague por su pasividad para la marca y falta de criterio para cortar acciones de peligro. Con respecto a Magallanes, si bien no fue muy crítico con él, sí resaltó su falta de cobertura en la banda derecha para apoyar al carrilero de turno.

"Estados Unidos le hace el gol de vestuario a Perú en una ingenuidad, en una situación que es difícil de entender y de explicar. Sonne lo tiene tomado a Ellis, el centro va al vértice del primer palo y Sonne lo tiene tomado. Hoy Sonne y López, que son a priori los dos laterales titulares del proceso que ha iniciado Mano Menezes, la pasaron muy mal", dijo.

"No es que Magallanes haya decepcionado y no es que Magallanes haya hecho un mal partido. Mostró cosas interesantes en su debut con la Selección absoluta, pero obviamente no hizo ese recorrido que tendría que haber hecho", añadió.

Selección Peruana, Estados Unidos

Marcos López, Oliver Sonne y Piero Magallanes fueron titulares ante Estados Unidos

De esta manera, Mr. Peet dejó en evidencia su preocupación por el desempeño defensivo de la Selección Peruana, especialmente por las dificultades que mostraron Oliver Sonne y Marcos López para contener los ataques estadounidenses. Asimismo, si bien rescató algunos aspectos positivos del debut de Piero Magallanes, consideró que el futbolista todavía debe mejorar su recorrido y cobertura por la banda derecha, aspectos que Mano Menezes tendrá que corregir de cara a los próximos amistosos de la Bicolor.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana?

Luego de este duro traspié, la selección peruana disputará su segundo amistoso por fecha FIFA el 29 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana), ante México en el Sports Illustrated Stadium, de Nueva Jersey.

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