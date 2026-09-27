Perú perdió más que un partido amistoso en la goleada ante Estados Unidos: ¿Qué pasó?

La selección peruana disputó su primer partido amistoso de fecha FIFA y terminó perdiendo 4-1 ante Estados Unidos de forma sorpresiva, pues si bien una derrota estaba dentro de lo previsto, nadie pensó que sería tan abultada. En ese sentido, se reveló que el combinado nacional tiene otra pésima noticia para sus aficionados.

Como se sabe, habitualmente se dice que la Conmebol es superior a la Concacaf por la jerarquía de sus países, por lo que en años pasados era inconcebible que un elenco sudamericano perdiera en enfrentamientos directos con la gran mayoría de naciones del centro y norte de América.

No obstante, la situación ha ido cambiando con el pasar del tiempo y ahora la situación está más emparejada, prueba de ello es que ahora Estados Unidos domina a Perú en el historial de partidos entre sí. La Bicolor tuvo la oportunidad de igualarlo en el último amistoso, pero lamentablemente se la perdió y ahora todo va 4-2 para los norteamericanos.

En total, ambos países se han enfrentado en ocho oportunidades y la selección peruana ha ganado dos partidos únicamente, la escuadra estadounidense cuatro y han igualado en dos ocasiones. Aunque si los dirigidos por Mano Menezes hubieran ganado el último amistoso todo estaría 3-3, dejando los empates de lado.

Perú no pudo contra Estados Unidos y fue goleado.

Perú vs Estados Unidos: enfrentamientos directos