Alianza Lima incorporó a dos arqueros a sus trabajos tras cuestionamientos a Alejandro Duarte

Alianza Lima se enfoca en sacar su mejor nivel durante la minipretemporada para encarar la recta final del Torneo Clausura. Los blanquiazules cedieron puntos esenciales en los últimos partidos y uno de los más cuestionados fue Alejandro Duarte. En medio de ello, Pablo Guede decidió sumar a dos porteros en su concentración.

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Alianza Lima incorporó a dos arqueros a sus trabajos

Si bien logró mejorar en su último encuentro, Alejandro Duarte ha sido uno de los futbolistas más cuestionados por la hinchada debido a los múltiples errores que le costaron puntos importantes a Alianza Lima e incluso tuvieron incidencia en la derrota ante Universitario en el clásico.

En ese contexto, el periodista José Varela reveló que dos arqueros juveniles fueron invitados a la minipretemporada que viene realizando Alianza Lima. Se trata de Luis Arquiñigo y Fabrizio Vargas, quienes ya trabajan bajo las órdenes de Pablo Guede y tendrán la oportunidad de mostrarse durante estos días.

Los porteros Luis Arquiñigo y Fabrizio Vargas trabajan en la minipretemporada de Alianza Lima. Foto: José Varela / YouTube

“Dos arqueros juveniles fueron invitados a la minipretemporada. Me refiero a ‘Lucho’ (Luis Arquiñigo) y Fabrizio (Vargas), junto con Ángel de la Cruz y Alejandro Duarte son los cuatro arqueros que trabajan al mando de Pablo Guede”, reveló el citado comunicador.

Del mismo modo, Varela señaló que ambos guardametas vienen trabajando a la par de Ángel de la Cruz y Alejandro Duarte, completando así el grupo de cuatro porteros que tiene Pablo Guede a su disposición. De esta manera, los juveniles tendrán la oportunidad de entrenar junto al primer equipo y buscar ganarse un lugar en la consideración del técnico.

Alejandro Duarte y su cuestionado rendimiento con Alianza Lima

La inclusión de los jóvenes porteros llega en medio de los cuestionamientos que ha tenido Alejandro Duarte en los últimos partidos con Alianza Lima. El portero se ha consolidado como titular, pero sus actuaciones han dejado mucho que desear, siendo protagonista de groseros errores en balones aéreos que ha llevado a que el equipo pierda puntos esenciales.