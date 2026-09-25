España vs. Inglaterra EN VIVO por UEFA Nations League: cuándo juegan, hora y canal

Las selecciones España vs. Inglaterra juegan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado un partido atractivo por la fecha 1 del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027 en el Wembley Stadium de Londres. Una derrota en el debut no es opción para nadie, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión estará a cargo de ESPN y RTVE La 1. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Tuvieron que pasar dos años para que los países España e Inglaterra se vuelvan a ver las caras en una cancha de fútbol. El último antecedente entre estas dos potencias mundiales se dio en la final de la Eurocopa, donde la 'Furia Roja' se impuso por 2-1 a los Leones gracias a los goles de Niko Williams y Mikel Oyarzabal.

La selección de España llega a Wembley con cierto favoritismo al ser la flamante campeona del mundo tras arrebatarle el título a Argentina en la final del Mundial 2026. Por su parte, Inglaterra obtuvo el tercer puesto en la máxima fiesta del fútbol y, de la mano del técnico Thomas Tuchel, buscará acabar su sequía de títulos desde 1966.

España vs. Inglaterra: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros de la UEFA Nations League y deseas sintonizar el partido de España vs. Inglaterra, por la primera fecha del grupo 3 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los diversos países:

México y Centroamérica: 12:45 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 p. m.

Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:45 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 p. m.

Inglaterra: 7:45 p. m.

España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver España vs. Inglaterra?

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Sky Sports

Centroamérica: ESPN y Disney Plus

Gran Bretaña: ITV 1 y STV Player

España: TVE La 1, Movistar Plus, RTVE Play y DAZN

Estados Unidos: VIX, Fox Soccer Plus y Fox One

España vs. Inglaterra: pronóstico y cuánto paga en apuestas