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Honduras vs. Surinam EN VIVO por Nations League Concacaf: pronóstico, hora y canal

Honduras vs. Surinam chocan este viernes por la fecha 1 de la Liga A de la Nations League Concacaf. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Honduras y Surinam juegan este viernes por la fecha 1 del grupo 2 de la Liga A de la Nations League Concacaf.
Honduras y Surinam juegan este viernes por la fecha 1 del grupo 2 de la Liga A de la Nations League Concacaf. | Foto: Composición de Libero
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Los países Honduras vs. Surinam juegan EN VIVO este viernes un partido llamativo por la fecha 1 del grupo 2 de la Liga A de la Nations League Concacaf en el Estadio Nacional Chelato Ucles de Tegucigalpa. Comenzar con una derrota no es opción para nadie, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio Centroamérica, la transmisión estará a cargo de Deportes TVC y Canal 8. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la cuarta vez en la historia en la que los países Honduras y Surinam se verán las caras en una cancha de fútbol. La 'H', luego de no poder clasificar al Mundial 2026, quiere empezar con el pie derecho en la Liga de Naciones de Concacaf. Por parte, la 'Natio' llega motivado porque el año pasado obtuvo su histórica clasificación al repechaje de la Copa del Mundo, donde finalmente cayó ante Bolivia.

Si bien el historial entre ambos favorece a Honduras (nunca perdió), Surinam tiene una generación de futbolistas que le permite soñar con conseguir grandes cosas, por lo que ya estar en la Liga A de la Nations League Concacaf es otra motivación.

Grupo 2 de la Liga A de la Nations League Concacaf.

Grupo 2 de la Liga A de la Nations League Concacaf.

Honduras vs. Surinam: horario del partido por Nations League Concacaf

Si te gusta ver los partidos de la Nations League Concacaf y deseas sintonizar el duelo entre Honduras vs. Surinam, por la primera fecha del grupo 2 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México: 7:00 p. m.
  • Honduras y resto de Centroamérica: 7:00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00 p. m.
  • Estados Unidos: 9:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 7:00 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 p. m.
  • España: 3:00 a. m. (del sábado 26)

¿Dónde ver Honduras vs. Surinam?

  • Honduras: Deportes TVC, Canal 8 y YouTube de Concacaf
  • Surinam: Bluu y YouTube de Concacaf
  • Estados Unidos y Puerto Rico: VIX
  • Resto de Centroamérica: Bluu y YouTube de Concacaf

Honduras vs. Surinam: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasHondurasEmpateSurinam
Betsson1.653.504.90
Betano1.673.555.00
Bet3651.623.404.75
1XBET1.693.554.89
Caliente1.643.504.80
Stake1.673.554.90
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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