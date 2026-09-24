Exfigura de Alianza Lima cerca de ganar la final de la Liga Colombiana con Deportivo Cali

Alianza Lima cuenta con varias jugadoras que militan en el extranjero, y una de ellas está muy cerca de conquistar la Liga Colombiana con Deportivo Cali: se trata de la guardameta Maryory Sánchez, que está a un solo partido de alzarse con el título nacional en ese país.

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Exfigura de Alianza Lima a un paso de ganar la final de la Liga Colombiana con Deportivo Cali

Sánchez, exfigura de Alianza, está a un paso de celebrar un nuevo título en el fútbol colombiano. La arquera peruana del Deportivo Cali Femenino se mostró ilusionada de cara a la final de vuelta ante Independiente de Santa Fe y dejó claro que está dispuesta a jugar pese a la lesión que sufrió en uno de sus dedos.

Maryory Sánchez, ex Alianza Lima, cerca de salir campeón con Deportivo Cali

“Ahora tengo el dedo fracturado, pero todo dolor se va en estas finales y uno tiene que tapar así”, aseguró la guardameta de 29 años en declaraciones para Win Sports, dejando en claro su compromiso para afrontar el decisivo encuentro.

Deportivo Cali llega con ventaja luego de imponerse por 3-2 como visitante en el partido de ida. Ahora, el conjunto conocido como el ‘Glorioso’ tendrá la posibilidad de definir el campeonato en casa y buscará conseguir el tricampeonato, además de alcanzar el cuarto título de su historia.

La final de vuelta se disputará este sábado desde las 6.00 p. m. y Sánchez sabe que todavía queda un último paso para concretar el objetivo. "Hemos sacado un buen resultado en una plaza muy difícil, los necesitamos y Dios mediante poder ganar el partido y lograr el campeonato", manifestó la arquera peruana.

De esta manera, Maryory Sánchez afrontará un nuevo partido decisivo en el fútbol colombiano, donde espera ser protagonista bajo los tres palos y ayudar al Deportivo Cali a conquistar nuevamente el título.