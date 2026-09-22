Alianza Lima vs. Palestino: fecha, entradas, hora y dónde ver el partido en Matute

Alianza Lima anunció en sus redes sociales que enfrentará a Palestino en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. A continuación, te contamos cuándo, a qué hora y dónde podrás ver el emocionante partido amistoso que jugarán los blanquiazules en plena pausa del Torneo Clausura. Recordemos que la Liga 1 2026 entró en receso por los duelos de la selección peruana en la fecha FIFA.

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Para no perder el ritmo de competencia, los de La Victoria permanecerán en acción durante estas semanas y en su cuenta oficial de 'X' confirmaron el encuentro ante la escuadra chilena. "¡Nos vemos en casa! La Caldera como escenario de un gran amistoso internacional", indicó el club para sorpresa de todos sus hinchas, quienes esperan un triunfo por parte del equipo de Pablo Guede.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Palestino?

De acuerdo con la publicación de Alianza Lima en sus redes sociales, el partido amistoso ante Palestino se llevará a cabo este miércoles 23 de septiembre en histórico Estadio Alejandro Villanueva. Vale precisar que este no es el único compromiso de preparación que tienen en mente los blanquiazules. “La idea es afrontar un segundo partido el domingo 4, aún con rival por confirmar. Los blanquiazules concentrarán del 24 de septiembre al 4 de octubre en Cieneguilla”, señaló Gerson Cuba.

Alianza Lima vs. Palestino EN VIVO.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Palestino?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país:

Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Palestino?

De momento, Alianza Lima no ha informado sobre un canal de transmisión específico para el partido contra Palestino, pero probablemente, en caso no se confirme uno en las próximas horas, puedas verlo a través de su canal oficial de YouTube. Apenas haya alguna novedad al respecto, te la brindaremos aquí, en el diario Líbero.

Alianza Lima vs. Palestino: entradas

Según informó el cuadro blanquiazul en sus redes sociales, la venta de entradas para el duelo amistoso internacional aún no empieza. Podrás adquirir boletos para el compromiso desde este miércoles 23 de septiembre a las 12.00 horas del medio día. Asimismo, el precio para cada tribuna aún no se ha filtrado.