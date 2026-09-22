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Erick Noriega dio llamativa opinión de Estados Unidos previo amistoso con Perú: “Mucha calidad”

Erick Noriega se pronunció en medio de los amistosos de la selección peruana y no dudó en dejar una contundente opinión sobre Estados Unidos, su primer rival en esta fecha FIFA.

Angel Curo
Erick Noriega dio llamativa opinión de Estados Unidos previo amistoso con Perú
Erick Noriega dio llamativa opinión de Estados Unidos previo amistoso con Perú | Captura Alonso El Inca - Foto: Estados Unidos | Composición: Líbero
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La selección peruana se alista para afrontar una nueva fecha FIFA, donde su primer rival será la selección de Estados Unidos. Los 26 futbolistas citados por Mano Menezes ya se encuentran entrenando en suelo norteamericano con el objetivo de conseguir triunfos importantes. En medio de ello, Erick Noriega salió al frente para opinar sobre su duelo ante la escuadra estadounidense.

Mano Menezes rompe su silencio sobre ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. Foto: composición Líbero/Movistar Deportes/IG

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Erick Noriega dio llamativa opinión de Estados Unidos previo amistoso con Perú

Luego de la última práctica de la 'Bicolor', Erick Noriega conversó con los medios y fue consultado sobre si ya empezaron a estudiar a la selección de Estados Unidos de cara al amistoso internacional. Ante ello, el futbolista de Gremio confirmó que tienen una primera impresión de su rival.

Sin embargo, el 'Samurái' recalcó que por el momento no han analizado el tema a profundidad, aunque destacó que, por lo poco que han podido observar, se trata de un equipo con un plantel muy potente y jugadores de gran calidad, por lo que será un rival complicado para la selección peruana.

Video: ‘Alonso El Inca’

Sí, hemos visto al equipo (de Estados Unidos). Todavía en la selección no se ha hablado de los amistosos que tenemos, pero por lo que hemos visto de sus partidos anteriores sabemos que tienen bastantes jugadores de mucha calidad. Pero tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer nosotros y, en el momento que nos toque ver el video de ellos, ahí analizarlos bien”, sostuvo.

Erick Noriega también hizo hincapié en que la selección debe enfocarse principalmente en el rendimiento que puede mostrar dentro del campo y no tanto en las características del rival. Asimismo, señaló que tendrán la oportunidad de estudiarlo con mayor profundidad cuando llegue el momento indicado.

Erick Noriega opinó sobre jugar de defensa con la selección peruana

Por otro lado, el exjugador de Alianza Lima se pronunció por la posibilidad de jugar como defensa con la 'Bicolor' y recordó que Mano Menezes conoce a la perfección lo que puede ofrecer en ese puesto, por lo que no tiene inconvenientes en cambiar de posición y resaltó sus ganas de tener minutos.

"El profe me conoce de central, yo también sé qué es lo que él pide porque lo pidió en Grêmio. Por esa parte creo que no tengo ningún problema; como siempre digo, lo que más quiero es jugar y en este paso apoyar a la Selección", mencionó.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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