¿Cuándo juega Perú vs Estados Unidos por próximo partido amistoso de fecha FIFA?

Luego de conocerse la lista de convocados de la selección peruana tras pronunciamiento de Mano Menezes, ahora la Bicolor apunta hacia su siguiente rival: Estados Unidos. Es claro que el plantel nacional querrá mayor roce competitivo de cara a las próximas Eliminatorias, por lo que te contamos todos los detalles de este encuentro.

¿Cuándo juega Perú?

El próximo partido de la selección peruana será ante Estados Unidos en Orlando, Florida, específicamente en el Inter & Co Stadium, el sábado 26 de septiembre. Se espera un gran marco de hinchas de la Bicolor, así como del conjunto local que viene de hacer una buena actuación en la pasada Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Perú vs Estados Unidos?

Este amistoso internacional de fecha FIFA entre Perú y Estados Unidos inicia a partir de las 3.30 p. m. hora peruana. De igual manera, te contamos los horarios para los diferentes países del mundo.

México: 2.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.30 p. m.

Orlando, Florida: 4.30 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Amistoso de la selección peruana en fecha FIFA.

La selección peruana iniciará sus entrenamientos desde el 21 de septiembre bajo la dirección de Mano Menezes. Poco a poco todos los jugadores se irán sumando para la concentración respectiva y así definir al equipo que arrancará en este duro reto contra Estados Unidos en Orlando, Florida.

¿Cómo llega la selección peruana para el partido contra Estados Unidos?

La selección peruana se prepara para afrontar la fecha FIFA de septiembre de 2026 con el objetivo de continuar su proceso de renovación y darle rodaje a nuevos futbolistas. Bajo la dirección técnica de Mano Menezes, la Bicolor encara esta etapa luego de una campaña complicada en las Eliminatorias 2026, por lo que los próximos amistosos representan una oportunidad para evaluar alternativas y consolidar una idea de juego.

De cara a esta nueva jornada internacional, Perú tendrá el desafío de recuperar la confianza y el funcionamiento colectivo, con especial atención al rendimiento de los jugadores convocados y a las decisiones del comando técnico. La fecha FIFA de septiembre será importante para observar cómo responde el equipo ante sus próximos rivales y qué nombres pueden asumir mayor protagonismo en el nuevo ciclo del 'equipo de todos'.