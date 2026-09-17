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Mano Menezes explicó por qué solo llamó a 26 jugadores para la selección peruana: "Tengo que poner límites"
Tras anunciar la lista de convocados para la selección peruana, Mano Menezes explicó por qué decidió llamar a menos de 30 jugadores para los 4 encuentros.
Mano Menezes, director técnico de la selección peruana de fútbol, se pronunció tras anunciar su lista de convocados para la próxima fecha FIFA ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Entre otras preguntas, el estratega brasileño respondió al motivo por el cual solo convocó a 26 futbolistas para afrontar los próximos 4 compromisos.
PUEDES VER: Lista de convocados de Perú para partidos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por fecha FIFA
¿Por qué Mano Menezes solo convocó a 26 jugadores para la selección peruana?
En entrevista para el canal de YouTube Bicolor+, el estratega brasileño explicó que optó por no ampliar demasiado el universo de jugadores considerados para esta fecha FIFA, con el fin de enfocarse en los que están actualmente e identificar resultados concretos respecto a cada uno.
“No tiene tanto sentido ampliar (la lista) porque después no conseguimos no conseguimos observar con objetividad lo que queremos ver. Pasamos por un proceso de renovación, tengo que poner algunos límites porque si se amplía demás el universo luego no llegamos a ver bien. También pasa por renovación, empezamos un nuevo ciclo", dijo.
¿Erick Noriega jugará de defensa?
Asimismo, Menezes respondió a la interrogante sobre la posición en la que jugará Erick Noriega, pues su nombre fue incluido como defensa y no como mediocampista. Al respecto, el entrenador precisó que, para esta fecha FIFA, el futbolista de Gremio ocupará el puesto de Alfonso Barco, quien no fue llamado para estos partidos.
“Cuando llevé a noriega a Brasil, tuve la oportunidad de dirigir partidos importantes con él como central. Como para esta convocatoria tenemos a Mora y Cartagena, quiero verlos a ellos como contenciones y traigo a Noriega para el lugar de Barco que no está ahí. Pretendo utilizarlo ahí para verificar si se puede repetir para observaciones a futuro", añadió.
Lista de convocados de la Selección Peruana de Fútbol
- Romero
- Cordova
- Gallese
- Inga
- Noriega
- Gruber
- Huamán
- López
- Zegarra
- Araujo
- Sonne
- Garcés
- Carrillo
- Concha
- Velez
- Pretell
- Mora
- Vilca
- Cartagena
- Yotún
- Ugarriza
- Valera
- Soyer
- Lapadula
- Vidales
- Magallanes
Lista de convocados de la selección peruana.
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