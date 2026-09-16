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La Tinka HOY, miércoles 16 de septiembre EN VIVO: resultados, números ganadores y Pozo Millonario del último sorteo
¿Ya revisaste tu boleto? Conoce los números ganadores de La Tinka, el resultado del Pozo Millonario y la combinación del último sorteo en Lima y todo el Perú.
Llegó el miércoles de la suerte y miles de peruanos esperan con expectativa el sorteo de La Tinka. ¿Te imaginas despertar mañana como el nuevo millonario del país? Un boleto comprado en la bodega del barrio, una combinación de fechas especiales o esos números que elegiste por intuición podrían cambiar tu vida. Esta noche, las bolillas de Intralot vuelven a girar para definir a los ganadores. Busca tu boleto y sigue EN VIVO la transmisión oficial para verificar si eres uno de los afortunados que se lleva el esperado Pozo Millonario de La Tinka de HOY.
El Pozo Millonario no tuvo ganador en el último sorteo del domingo 13 de septiembre de 2026.
PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 13 de septiembre: números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa
¿En cuánto está La Tinka? Pozo Millonario acumulado
El Pozo Millonario de La Tinka está acumulado en S/ 28'505,885 para el próximo sorteo.
¡Vamos al Circo!
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