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La Tinka HOY, miércoles 16 de septiembre EN VIVO: resultados, números ganadores y Pozo Millonario del último sorteo

¿Ya revisaste tu boleto? Conoce los números ganadores de La Tinka, el resultado del Pozo Millonario y la combinación del último sorteo en Lima y todo el Perú.

María Zapata
La Tinka: números ganadores y pozo millonario acumulado
La Tinka: números ganadores y pozo millonario acumulado | La Tinka
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Llegó el miércoles de la suerte y miles de peruanos esperan con expectativa el sorteo de La Tinka. ¿Te imaginas despertar mañana como el nuevo millonario del país? Un boleto comprado en la bodega del barrio, una combinación de fechas especiales o esos números que elegiste por intuición podrían cambiar tu vida. Esta noche, las bolillas de Intralot vuelven a girar para definir a los ganadores. Busca tu boleto y sigue EN VIVO la transmisión oficial para verificar si eres uno de los afortunados que se lleva el esperado Pozo Millonario de La Tinka de HOY.

La Tinka: resultados

El Pozo Millonario no tuvo ganador en el último sorteo del domingo 13 de septiembre de 2026.

¿Cuál fue el número ganador de La Tinka?

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 13 de septiembre: números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa

¿En cuánto está La Tinka? Pozo Millonario acumulado

El Pozo Millonario de La Tinka está acumulado en S/ 28'505,885 para el próximo sorteo.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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