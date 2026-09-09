Resultados de La Tinka de HOY, miércoles 9 de septiembre de 2026 EN VIVO: revisa aquí los números ganadores del sorteo

Un nuevo sorteo de La Tinka genera expectativa entre miles de peruanos que esperan conocer los números ganadores. Este miércoles 9 de septiembre de 2026, los participantes vuelven a probar suerte con la ilusión de llevarse el millonario premio. El Pozo Millonario acumula S/27 millones 506 mil 311, por lo que la atención se concentra en el resultado de las bolillas y en quién podría convertirse en el próximo ganador.

Revisa los resultados de La Tinka del domingo 6 de septiembre de 2026.

¿Cuáles son los números que más salen en La Tinka?

Según las estadísticas proporcionadas, los números que más veces han salido en La Tinka son el 12 y el 14, con 405 apariciones cada uno. Les siguen el 13, con 402 veces; el 36, con 401; y el 35, con 397 apariciones.