HOY, domingo 6 de septiembre de 2026, La Tinka sorteará un impresionante pozo de S/ 27.004.890, cuyos resultados se darán a conocer a las 10.50 p. m. mediante América TV y sus plataformas digitales. En la transmisión EN VIVO, también se podrán revelar los números ganadores de los juegos Sí o Sí y Boliyapa. Si adquiriste un boleto, puedes verificar las bolillas ganadoras de La Tinka para confirmar si acertaste el pozo principal o alguno de los premios secundarios.

¿Cuáles son los premios de la Tinka?