- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Juan Pablo II
- Sporting Cristal vs Chankas
- Universitario
- Barcelona vs Valencia
- Tabla Acumulada
Resultados de La Tinka de HOY, domingo 6 de septiembre: ¿Reventará el Pozo Millonario? a qué hora juega, vía América TV
¿Buscas saber si tu jugada será premiada? Revisa AQUÍ los números que dejará la Tinka este domingo 6 de septiembre de 2026 y verifica tu boleto.
HOY, domingo 6 de septiembre de 2026, La Tinka sorteará un impresionante pozo de S/ 27.004.890, cuyos resultados se darán a conocer a las 10.50 p. m. mediante América TV y sus plataformas digitales. En la transmisión EN VIVO, también se podrán revelar los números ganadores de los juegos Sí o Sí y Boliyapa. Si adquiriste un boleto, puedes verificar las bolillas ganadoras de La Tinka para confirmar si acertaste el pozo principal o alguno de los premios secundarios.
PUEDES VER: Resultados de La Tinka del miércoles 2 de septiembre de 2026: ¿reventó el Pozo Millonario?
¿Cuáles son los premios de la Tinka?
- 6 aciertos: Pozo Millonario
- 5 aciertos: S/5.000
- 4 aciertos: S/100
- 3 aciertos: S/10
- 5 aciertos + Boliyapa: S/100.000
- 4 aciertos + Boliyapa: S/500
- 3 aciertos + Boliyapa: S/50
- 2 aciertos + Boliyapa: S/5
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00