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Resultados de La Tinka de HOY, domingo 6 de septiembre: ¿Reventará el Pozo Millonario? a qué hora juega, vía América TV

¿Buscas saber si tu jugada será premiada? Revisa AQUÍ los números que dejará la Tinka este domingo 6 de septiembre de 2026 y verifica tu boleto.

Melanni Miranda
Resultados de La Tinka de HOY, domingo 6 de septiembre: ¿Reventará el Pozo Millonario? a qué hora juega, vía América TV.
Resultados de La Tinka de HOY, domingo 6 de septiembre: ¿Reventará el Pozo Millonario? a qué hora juega, vía América TV. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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HOY, domingo 6 de septiembre de 2026, La Tinka sorteará un impresionante pozo de S/ 27.004.890, cuyos resultados se darán a conocer a las 10.50 p. m. mediante América TV y sus plataformas digitales. En la transmisión EN VIVO, también se podrán revelar los números ganadores de los juegos Sí o Sí y Boliyapa. Si adquiriste un boleto, puedes verificar las bolillas ganadoras de La Tinka para confirmar si acertaste el pozo principal o alguno de los premios secundarios.

Resultado de La Tinka del 2 de septiembre de 2026

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del miércoles 2 de septiembre de 2026: ¿reventó el Pozo Millonario?

¿Cuáles son los premios de la Tinka?

  • 6 aciertos: Pozo Millonario
  • 5 aciertos: S/5.000
  • 4 aciertos: S/100
  • 3 aciertos: S/10
  • 5 aciertos + Boliyapa: S/100.000
  • 4 aciertos + Boliyapa: S/500
  • 3 aciertos + Boliyapa: S/50
  • 2 aciertos + Boliyapa: S/5
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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