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Resultados de La Tinka HOY, miércoles 2 de septiembre de 2026 EN VIVO: números ganadores y Pozo Millonario

Consulta los resultados de La Tinka del 2 de septiembre de 2026 y verifica las bolillas ganadoras, el Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa para saber si ganaste.

María Zapata
¿Cuáles son los resultados de La Tinka hoy?
¿Cuáles son los resultados de La Tinka hoy? | La Tinka
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¡La ilusión de cambiar de vida está más viva que nunca en todo el Perú! Conoce EN VIVO los resultados de La Tinka de HOY, miércoles 2 de septiembre de 2026, y descubre si eres uno de los afortunados que logró llevarse el codiciado Pozo Millonario de S/ 26,501,101. Sigue el sorteo oficial, que se realizará desde las 10:50 p. m., a través de la señal de América TV y sus plataformas digitales para conocer las bolillas ganadoras, la jugada del Sí o Sí y la Boliyapa. Prepara tu boleto, cruza los dedos y revisa esta nota para saber si te convertiste en el nuevo millonario del país o si ganaste alguno de los atractivos premios secundarios.

La Tinka del domingo 30 de agosto.

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 30 de agosto: números ganadores del pozo millonario, Sí o Sí y boliyapa

¿Cuáles son los números que más salen en La Tinka?

Según el historial actualizado de La Tinka, los números que más veces aparecen en los sorteos son el 12 y el 14, con 405 apariciones cada uno. Les sigue el 13, con 401 registros, mientras que el 36 acumula 400 apariciones. A continuación, presentamos los números de La Tinka y la cantidad de veces que salen sorteados:

1: 383 veces

2: 389 veces

3: 342 veces

4: 365 veces

5: 376 veces

6: 345 veces

7: 343 veces

8: 375 veces

9: 356 veces

10: 365 veces

11: 384 veces

12: 405 veces

13: 401 veces

14: 405 veces

15: 371 veces

16: 379 veces

17: 377 veces

18: 360 veces

19: 382 veces

20: 370 veces

21: 389 veces

22: 383 veces

23: 375 veces

24: 390 veces

25: 386 veces

26: 378 veces

27: 367 veces

28: 382 veces

29: 337 veces

30: 351 veces

31: 384 veces

32: 377 veces

33: 357 veces

34: 378 veces

35: 396 veces

36: 400 veces

37: 345 veces

38: 345 veces

39: 346 veces

40: 324 veces

41: 323 veces

42: 359 veces

43: 357 veces

44: 327 veces

45: 347 veces

46: 59 veces

47: 42 veces

48: 32 veces

49: 21 veces

50: 17 veces

51: 6 veces

52: 7 veces

53: 4 veces

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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