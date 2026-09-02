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Resultados de La Tinka HOY, miércoles 2 de septiembre de 2026 EN VIVO: números ganadores y Pozo Millonario
Consulta los resultados de La Tinka del 2 de septiembre de 2026 y verifica las bolillas ganadoras, el Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa para saber si ganaste.
¡La ilusión de cambiar de vida está más viva que nunca en todo el Perú! Conoce EN VIVO los resultados de La Tinka de HOY, miércoles 2 de septiembre de 2026, y descubre si eres uno de los afortunados que logró llevarse el codiciado Pozo Millonario de S/ 26,501,101. Sigue el sorteo oficial, que se realizará desde las 10:50 p. m., a través de la señal de América TV y sus plataformas digitales para conocer las bolillas ganadoras, la jugada del Sí o Sí y la Boliyapa. Prepara tu boleto, cruza los dedos y revisa esta nota para saber si te convertiste en el nuevo millonario del país o si ganaste alguno de los atractivos premios secundarios.
PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 30 de agosto: números ganadores del pozo millonario, Sí o Sí y boliyapa
¿Cuáles son los números que más salen en La Tinka?
Según el historial actualizado de La Tinka, los números que más veces aparecen en los sorteos son el 12 y el 14, con 405 apariciones cada uno. Les sigue el 13, con 401 registros, mientras que el 36 acumula 400 apariciones. A continuación, presentamos los números de La Tinka y la cantidad de veces que salen sorteados:
1: 383 veces
2: 389 veces
3: 342 veces
4: 365 veces
5: 376 veces
6: 345 veces
7: 343 veces
8: 375 veces
9: 356 veces
10: 365 veces
11: 384 veces
12: 405 veces
13: 401 veces
14: 405 veces
15: 371 veces
16: 379 veces
17: 377 veces
18: 360 veces
19: 382 veces
20: 370 veces
21: 389 veces
22: 383 veces
23: 375 veces
24: 390 veces
25: 386 veces
26: 378 veces
27: 367 veces
28: 382 veces
29: 337 veces
30: 351 veces
31: 384 veces
32: 377 veces
33: 357 veces
34: 378 veces
35: 396 veces
36: 400 veces
37: 345 veces
38: 345 veces
39: 346 veces
40: 324 veces
41: 323 veces
42: 359 veces
43: 357 veces
44: 327 veces
45: 347 veces
46: 59 veces
47: 42 veces
48: 32 veces
49: 21 veces
50: 17 veces
51: 6 veces
52: 7 veces
53: 4 veces
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