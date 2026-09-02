Resultados de La Tinka HOY, miércoles 2 de septiembre de 2026 EN VIVO: números ganadores y Pozo Millonario

¡La ilusión de cambiar de vida está más viva que nunca en todo el Perú! Conoce EN VIVO los resultados de La Tinka de HOY, miércoles 2 de septiembre de 2026, y descubre si eres uno de los afortunados que logró llevarse el codiciado Pozo Millonario de S/ 26,501,101. Sigue el sorteo oficial, que se realizará desde las 10:50 p. m., a través de la señal de América TV y sus plataformas digitales para conocer las bolillas ganadoras, la jugada del Sí o Sí y la Boliyapa. Prepara tu boleto, cruza los dedos y revisa esta nota para saber si te convertiste en el nuevo millonario del país o si ganaste alguno de los atractivos premios secundarios.

¿Cuáles son los números que más salen en La Tinka?

Según el historial actualizado de La Tinka, los números que más veces aparecen en los sorteos son el 12 y el 14, con 405 apariciones cada uno. Les sigue el 13, con 401 registros, mientras que el 36 acumula 400 apariciones. A continuación, presentamos los números de La Tinka y la cantidad de veces que salen sorteados:

1: 383 veces

2: 389 veces

3: 342 veces

4: 365 veces

5: 376 veces

6: 345 veces

7: 343 veces

8: 375 veces

9: 356 veces

10: 365 veces

11: 384 veces

12: 405 veces

13: 401 veces

14: 405 veces

15: 371 veces

16: 379 veces

17: 377 veces

18: 360 veces

19: 382 veces

20: 370 veces

21: 389 veces

22: 383 veces

23: 375 veces

24: 390 veces

25: 386 veces

26: 378 veces

27: 367 veces

28: 382 veces

29: 337 veces

30: 351 veces

31: 384 veces

32: 377 veces

33: 357 veces

34: 378 veces

35: 396 veces

36: 400 veces

37: 345 veces

38: 345 veces

39: 346 veces

40: 324 veces

41: 323 veces

42: 359 veces

43: 357 veces

44: 327 veces

45: 347 veces

46: 59 veces

47: 42 veces

48: 32 veces

49: 21 veces

50: 17 veces

51: 6 veces

52: 7 veces

53: 4 veces