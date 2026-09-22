ALERTA MÁXIMA en Walmart: Hombre es acusado de intento de asesinato por tratar de ATROPELLAR a dos mujeres y a un perro en el estacionamiento

Un violento incidente en Estados Unidos mantiene conmocionados a los residentes del condado de Cobb, Georgia. Un sujeto identificado como Brent Cook enfrenta graves cargos penales tras ser acusado de embestir intencionalmente a dos transeúntes y a un perro de asistencia frente a una concurrida tienda Walmart. Las autoridades locales actuaron con rapidez y lo arrestaron de inmediato, dada la gravedad de la agresión y las explícitas amenazas verbales que profirió durante el ataque.

Brent Cook intentó atacar a dos mujeres y al perro de servicio de una de ellas en un Walmart de Cobb Parkway.

Un hombre del condado de Cobb está acusado de intentar matar a dos mujeres y a un perro en el estacionamiento de un Walmart

De acuerdo con lo reportado por la cadena de noticias local WSB-TV, las órdenes de arresto contra Cook no especifican la causa exacta del incidente; sin embargo, las cámaras de seguridad del establecimiento captaron la secuencia del ataque. En las imágenes se observa cómo el sospechoso pretendía abandonar el lugar a bordo de su automóvil Lexus cuando impactó directamente a la primera víctima. Lejos de detenerse para auxiliarla, Cook redujo la velocidad, giró de forma deliberada y volvió a acelerar en un claro intento de atropellar nuevamente a la mujer.

Durante la misma maniobra, el agresor arremetió contra una segunda mujer y su perro de servicio, un pastor belga malinois valorado en 25 000 dólares. El informe policial destaca la rápida reacción de la víctima, quien logró esquivar el coche al saltar a un lado en el último segundo. Sin embargo, el vehículo alcanzó a golpear al canino, causándole lesiones cuyos tratamientos veterinarios se estiman en al menos 500 dólares.

Así avanza el proceso judicial por agresiones violentas en EE. UU.

La gravedad del caso se intensificó al revelarse las declaraciones del imputado durante la agresión. Según detalló WSB-TV, las órdenes de arresto señalan que Cook gritó a las mujeres que quería matarlas y añadió: "Y a tu maldito perro". Estas palabras confirmaron la intencionalidad del ataque y derivaron en cargos por intento de asesinato.

Actualmente, Brent Cook permanece en el centro de detención del condado sin derecho a fianza. La fiscalía le ha imputado graves cargos, entre los que destacan:

Dos cargos de agresión agravada con tentativa de homicidio.

Dos cargos por amenazas graves de violencia.

Daño criminal a la propiedad en segundo grado por las lesiones infligidas al animal de asistencia.

La investigación continúa abierta para esclarecer los motivos de este violento suceso, ocurrido en vísperas del fin de semana del Día del Trabajo.