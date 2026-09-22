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RESULTADO Sinuano Día hoy martes 22 de septiembre de 2026 EN VIVO: NÚMERO GANADOR de la lotería
Estos son los RESULTADOS del Sinuano Día de HOY martes 22 de septiembre. Conoce cuántos aciertos obtuviste en la lotería colombiana. ¡Mucha suerte!
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano Día?
El Sinuano Día de hoy, martes 22 de septiembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
Mira los RESULTADOS EN VIVO del Sinuano Día de hoy, martes 22 de septiembre de 2026 y comprueba cuántos aciertos lograste tener en esta reciente edición de la lotería colombiana. Coteja aquí tu boleto con los NÚMEROS GANADORES para saber cómo jugó y cuáles son las balotas que salieron.
Sinuano Día de hoy martes 22 de septiembre: resultados en vivo del último sorteo
¿Cómo jugó el Sinuano Día del 21 de septiembre?
Estos son los números ganadores del Sinuano Día: 9 4 1 4 | La Quinta: 9
¿Dónde comprar boletos del Sinuano?
Los boletos del Sinuano se pueden comprar en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y otros establecimientos oficiales de chance en Colombia. También existe la opción de adquirirlos por canales digitales autorizados, entre ellos la plataforma de la Red de Servicios de Córdoba (Record).
Estadísticas del Sinuano Día
- En los últimos 100 sorteos: las cifras que más han aparecido son 8, 6 y 9.
- Por posición, la combinación de cifras más frecuentes registrada es 8-6-0-9.
¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano Día?
El Sinuano Día de hoy, martes 22 de septiembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
Bienvenidos
Hoy regresa el sorteo Sinuano, con sus dos ediciones: Día y Noche. En esta nota de Líbero, le compartiremos toda la información que debe conocer del chance colombiano. Además, accede a los resultados EN VIVO y números ganadores.
Resultado Sinuano Día de hoy martes 22 de septiembre
- Números ganadores: a las 2:30 p. m.
- La Quinta: a las 2:30 p. m.
¿Cuáles son las modalidades de juego del Sinuano?
El Sinuano cuenta con diferentes modalidades de juego que permiten participar con números de una, dos, tres o cuatro cifras. Entre las principales opciones se encuentran:
- Sencillo: se elige un número de cuatro cifras y se gana si coincide con el resultado del sorteo.
- Combinado: permite jugar con diferentes combinaciones de cifras para aumentar las posibilidades de acierto.
- Pata: se apuesta a las dos últimas cifras del número ganador.
- Cifra: permite seleccionar una cifra específica y apostar a que aparezca en una determinada posición.
- Directo: se apuesta por una combinación exacta de números y se obtiene un premio si coincide con el resultado.
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