RESULTADO Sinuano Día hoy martes 22 de septiembre de 2026 EN VIVO: NÚMERO GANADOR de la lotería

Mira los RESULTADOS EN VIVO del Sinuano Día de hoy, martes 22 de septiembre de 2026 y comprueba cuántos aciertos lograste tener en esta reciente edición de la lotería colombiana. Coteja aquí tu boleto con los NÚMEROS GANADORES para saber cómo jugó y cuáles son las balotas que salieron.

Sinuano Día de hoy martes 22 de septiembre: resultados en vivo del último sorteo 13:15 ¿Cómo jugó el Sinuano Día del 21 de septiembre? Estos son los números ganadores del Sinuano Día: 9 4 1 4 | La Quinta: 9 13:01 ¿Dónde comprar boletos del Sinuano? Los boletos del Sinuano se pueden comprar en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y otros establecimientos oficiales de chance en Colombia. También existe la opción de adquirirlos por canales digitales autorizados, entre ellos la plataforma de la Red de Servicios de Córdoba (Record). 12:36 Estadísticas del Sinuano Día En los últimos 100 sorteos: las cifras que más han aparecido son 8, 6 y 9 .

. Por posición, la combinación de cifras más frecuentes registrada es 8-6-0-9. 12:09 ¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano Día? El Sinuano Día de hoy, martes 22 de septiembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). 12:05 Bienvenidos Hoy regresa el sorteo Sinuano, con sus dos ediciones: Día y Noche. En esta nota de Líbero, le compartiremos toda la información que debe conocer del chance colombiano. Además, accede a los resultados EN VIVO y números ganadores.

Resultado Sinuano Día de hoy martes 22 de septiembre

Números ganadores: a las 2:30 p. m.

La Quinta: a las 2:30 p. m.

¿Cuáles son las modalidades de juego del Sinuano?

El Sinuano cuenta con diferentes modalidades de juego que permiten participar con números de una, dos, tres o cuatro cifras. Entre las principales opciones se encuentran: