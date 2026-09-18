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Torneo Clausura 2026 de Liga 1: así va la tabla de posiciones con los resultados de la fecha 10
Consulta cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 mientras se disputa la fecha diez. Luego se nos viene el receso por fecha FIFA.
Este fin de semana se disputa la fecha diez del Torneo Clausura, la última antes del receso por fecha FIFA. Universitario de Deportes comenzó la jornada como único líder, pero con varios equipos como Deportivo Garcilaso, Melgar y Sporting Cristal intentando darle caza. Repasa cómo se disputa la jornada, que traerá vibrantes partidos.
PUEDES VER: Fechas confirmadas para las semifinales y la final de la Liga 1 2026: ¿Cómo se define al campeón?
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se disputa la fecha diez del certamen. Recordemos que en caso de igualdad de puntos, el siguiente criterio de desempate es la diferencia de goles.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|9
|7
|20
|2. Deportivo Garcilaso
|9
|8
|19
|3. FBC Melgar
|9
|7
|17
|4. Sport Boys
|9
|7
|17
|5. Sporting Cristal
|9
|8
|16
|6. Atlético Grau
|9
|3
|16
|7. Alianza Atlético
|9
|2
|16
|8. Sport Huancayo
|9
|2
|16
|9. Cusco FC
|9
|4
|15
|10. Juan Pablo II
|9
|4
|15
|11. Alianza Lima
|9
|2
|13
|12. FC Cajamarca
|9
|-5
|10
|13. Comerciantes Unidos
|9
|0
|9
|14. Cienciano
|8
|-5
|7
|15. CD Moquegua
|9
|-6
|7
|16. Los Chankas
|9
|-13
|7
|17. ADT
|8
|-13
|2
|18. UTC*
|9
|-12
|-3
*Club UTC: sanción de deducción de dos puntos, dispuesta en la resolución N.° 11 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.
*Club UTC: sanción de deducción de tres puntos, dispuesta en la resolución N.° 12 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.
Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura
Viernes 18 de setiembre
- 15.00 | Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos | Estadio La Matanza, Piura
- 20.00 | Alianza Lima vs ADT | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Sábado 19 de setiembre
- 13.00 | FC Cajamarca vs Cusco FC | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 15.30 | Sporting Cristal vs Atlético Grau | Estadio Alberto Gallardo, Lima
- 18.00 | Deportivo Garcilaso vs Universitario | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
- 20.15 | FBC Melgar vs Sport Boys | Estadio Monumental de la UNSA
Domingo 20 de setiembre
- 20.15 | Sport Huancayo vs UTC | Estadio IPD de Huancayo
- 15.30 | Juan Pablo II vs CD Moquegua | Complejo Deportivo Juan Pablo II
Miércoles 30 de setiembre
- 18.00 | Cienciano vs Los Chankas | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
¡Vamos al Circo!
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