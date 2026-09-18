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Previa Alianza Lima vs ADT por Liga 1

Torneo Clausura 2026 de Liga 1: así va la tabla de posiciones con los resultados de la fecha 10

Consulta cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 mientras se disputa la fecha diez. Luego se nos viene el receso por fecha FIFA.

Wilfredo Inostroza
Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura
Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura | Composición: Líbero
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Este fin de semana se disputa la fecha diez del Torneo Clausura, la última antes del receso por fecha FIFA. Universitario de Deportes comenzó la jornada como único líder, pero con varios equipos como Deportivo Garcilaso, Melgar y Sporting Cristal intentando darle caza. Repasa cómo se disputa la jornada, que traerá vibrantes partidos.

Repasa cómo se define al campeón de la Liga 1 2026

PUEDES VER: Fechas confirmadas para las semifinales y la final de la Liga 1 2026: ¿Cómo se define al campeón?

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se disputa la fecha diez del certamen. Recordemos que en caso de igualdad de puntos, el siguiente criterio de desempate es la diferencia de goles.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario9720
2. Deportivo Garcilaso9819
3. FBC Melgar9717
4. Sport Boys9717
5. Sporting Cristal9816
6. Atlético Grau9316
7. Alianza Atlético9216
8. Sport Huancayo9216
9. Cusco FC9415
10. Juan Pablo II9415
11. Alianza Lima9213
12. FC Cajamarca9-510
13. Comerciantes Unidos909
14. Cienciano8-57
15. CD Moquegua9-67
16. Los Chankas9-137
17. ADT8-132
18. UTC*9-12-3

*Club UTC: sanción de deducción de dos puntos, dispuesta en la resolución N.° 11 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.

*Club UTC: sanción de deducción de tres puntos, dispuesta en la resolución N.° 12 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura

Viernes 18 de setiembre

  • 15.00 | Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos | Estadio La Matanza, Piura
  • 20.00 | Alianza Lima vs ADT | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Sábado 19 de setiembre

  • 13.00 | FC Cajamarca vs Cusco FC | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 15.30 | Sporting Cristal vs Atlético Grau | Estadio Alberto Gallardo, Lima
  • 18.00 | Deportivo Garcilaso vs Universitario | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
  • 20.15 | FBC Melgar vs Sport Boys | Estadio Monumental de la UNSA

Domingo 20 de setiembre

  • 20.15 | Sport Huancayo vs UTC | Estadio IPD de Huancayo
  • 15.30 | Juan Pablo II vs CD Moquegua | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Miércoles 30 de setiembre

  • 18.00 | Cienciano vs Los Chankas | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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