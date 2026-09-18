Torneo Clausura 2026 de Liga 1: así va la tabla de posiciones con los resultados de la fecha 10

Este fin de semana se disputa la fecha diez del Torneo Clausura, la última antes del receso por fecha FIFA. Universitario de Deportes comenzó la jornada como único líder, pero con varios equipos como Deportivo Garcilaso, Melgar y Sporting Cristal intentando darle caza. Repasa cómo se disputa la jornada, que traerá vibrantes partidos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se disputa la fecha diez del certamen. Recordemos que en caso de igualdad de puntos, el siguiente criterio de desempate es la diferencia de goles.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 9 7 20 2. Deportivo Garcilaso 9 8 19 3. FBC Melgar 9 7 17 4. Sport Boys 9 7 17 5. Sporting Cristal 9 8 16 6. Atlético Grau 9 3 16 7. Alianza Atlético 9 2 16 8. Sport Huancayo 9 2 16 9. Cusco FC 9 4 15 10. Juan Pablo II 9 4 15 11. Alianza Lima 9 2 13 12. FC Cajamarca 9 -5 10 13. Comerciantes Unidos 9 0 9 14. Cienciano 8 -5 7 15. CD Moquegua 9 -6 7 16. Los Chankas 9 -13 7 17. ADT 8 -13 2 18. UTC* 9 -12 -3

*Club UTC: sanción de deducción de dos puntos, dispuesta en la resolución N.° 11 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.

*Club UTC: sanción de deducción de tres puntos, dispuesta en la resolución N.° 12 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura

Viernes 18 de setiembre

15.00 | Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos | Estadio La Matanza, Piura

20.00 | Alianza Lima vs ADT | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Sábado 19 de setiembre

13.00 | FC Cajamarca vs Cusco FC | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

15.30 | Sporting Cristal vs Atlético Grau | Estadio Alberto Gallardo, Lima

18.00 | Deportivo Garcilaso vs Universitario | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

20.15 | FBC Melgar vs Sport Boys | Estadio Monumental de la UNSA

Domingo 20 de setiembre

20.15 | Sport Huancayo vs UTC | Estadio IPD de Huancayo

15.30 | Juan Pablo II vs CD Moquegua | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Miércoles 30 de setiembre