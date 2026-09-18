¿Estrategia? Mano Menezes y su determinante decisión previo al duelo con EEUU: "No habrá entrenamientos"

Faltan solo días para que la selección peruana se enfrente a Estados Unidos, en lo que será una nueva oportunidad para que Mano Menezes pueda probar a nuevos jugadores en este amistoso internacional. Con la lista de convocados ya publicada, se conoció que Menezes tomó la tajante decisión de que no haya entrenamientos en Lima, sorprendiendo a más de un hincha.

Mano Menezes y su determinante decisión previa al duelo con EEUU

De acuerdo a información del periodista Gerson Cuba, mediante sus redes sociales, dio a conocer que los jugadores que participan en la Liga 1 se incorporarán a la Bicolor el domingo por la mañana, estos para después ir rumbo a suelo americano, previo a una escala en Panamá.

"Los convocados de la selección nacional que disputan el torneo local han sido programados para encontrarse en el hotel del aeropuerto el domingo por la mañana. Luego del desayuno, viajarán rumbo a Estados Unidos, con escala en Panamá", dio a conocer el comunicador vía X.

Además, complementó señalando que no habrá entrenamiento en Lima porque se tiene previsto que se realice en EE.UU. "No habrá entrenamientos en Lima. Los primeros trabajos de Mano Menezes se realizarán el lunes por la tarde, ya en territorio estadounidense".

Información sobre la selección peruana

¿Cuándo juega Perú vs Estados Unidos por la fecha FIFA?

El partido entre Perú vs Estados Unidos está pactado para el sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium (Orlando) a las 3.30 p. m. (hora peruana).