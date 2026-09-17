El desgarrador llanto que protagonizó Matías Succar tras la eliminación de Cienciano de la Copa Sudamericana

Cienciano llegó al Estadio Centenario con el objetivo de conseguir el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, sufrieron una dolorosa derrota y se despidieron del torneo internacional a pesar de haber ganado por 2-0 en la ida, pues Montevideo City Torque goleó al cuadro cusqueño por 3-0 y logró darle vuelta a la llave.

Tras el final del encuentro, Matías Succar, uno de los grandes protagonistas de que Cienciano avance tan lejos en esta competencia, se vio bastante afectado por el duro momento de Cienciano. No logró aguantar las lágrimas y protagonizó un desgarrador llanto.

Matías Succar protagonizó desgarrador llanto. Foto: AFP

El delantero de 27 años estaba viviendo su mejor temporada con el Papá, pues en 37 partidos jugados en la presente temporada, ha anotado ocho goles y brindó una asistencia. Precisamente su mejor producción fue ante Botafogo, cuando anotó un hat-trick en el Inca Garcilaso de la Vega.

Ahora, el cuadro cusqueño deberá enfocarse únicamente en el fútbol peruano, donde no la está pasando nada bien. En el Torneo Clausura se encuentra en la casilla 14 con tan solo nueve unidades, producto de tan solo dos victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Además, en la tabla acumulada, está en la séptima casilla con 40 unidades, ocupando puestos de clasificación a torneos internacionales. No obstante, los que están detrás del Papá como Sport Boys y Sporting Cristal están a tres y cinco puntos, respectivamente, por lo que no está seguro en su zona.

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano en la Liga 1 2026?

Tras la goleada ante Montevideo City Torque, Cienciano enfrentará a ADT en Tarma el próximo 23 de septiembre a las 3.00 p. m. por la novena fecha del Torneo Clausura.