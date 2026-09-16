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¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque y dónde ver partido por Copa Sudamericana?

Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Repasa horarios y canales para que no te pierdas el encuentro.

Wilfredo Inostroza
Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana
Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana | Composición: Líbero
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Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentan en el partido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro se disputará en el Estadio Centenario y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este partido que decidirá al último semifinalista del certamen continental.

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¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19.30 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 20.30 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30 horas
  • México: 18.30 horas
  • Estados Unidos: 20.30 horas (Miami y Nueva York) y 17.30 horas (Los Ángeles)
  • España: 02.30 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque?

El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque será transmitido en Sudamérica vía ESPN. Además, puedes verlo ONLINE por la plataforma Disney+, previo pago por suscripción.

Cienciano vs Montevideo City Torque: previa del partido

Cienciano afronta una cita clave en su aspiración internacional al visitar a Montevideo City Torque por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño llega a territorio uruguayo con una importante ventaja en la eliminatoria, respaldado por el triunfo por 2-0 conseguido en el encuentro de ida disputado en la ciudad imperial del Cusco.

El Estadio Centenario albergará este compromiso decisivo, donde la 'Furia Roja' buscará clasificar por segunda vez en su historia a las semifinales de la Copa Sudamericana. Cabe recordar que la primera oportunidad aconteció en la edición de 2003, año en el que la 'Furia Roja' terminó conquistando el título continental de forma inédita e histórica para el fútbol peruano.

Cienciano vs Montevideo City Torque

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El vencedor de esta disputada llave obtendrá el pase directo a la antesala de la gran final, instancia donde ya espera rival de cuidado. El clasificado se medirá ante el vencedor de la eliminatoria entre Santos y Atlético Mineiro. Recordemos que el equipo de Neymar se impuso 2-0 en el partido de ida.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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