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Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre EN VIVO: resultados y cómo jugó la lotería colombiana

Mira los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre de 2026 y conoce cuáles son las balotas que cayeron. Coteja aquí tu boleto ganador.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre.
Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

14:34

Resultados del Sinuano Día de hoy

Números ganadores del Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre: 2 0 6 7 | La Quinta: 6

13:11

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

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Sigue EN VIVO el Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre de 2026, y descubre los resultados, números ganadores y cómo jugó la lotería colombiana en este nuevo sorteo. Mantente atento a la cobertura de Líbero para conocer el número que podría convertirse en el gran ganador de la jornada.

Estos son los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del lunes 5 de octubre de 2026 y conoce qué cayó.

PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Sinuano Día y Noche del lunes 5 de octubre: resultados del sorteo

Resultados Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre: estos son los números ganadores

14:34
6/10/2026

Resultados del Sinuano Día de hoy

Números ganadores del Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre: 2 0 6 7 | La Quinta: 6

14:30
6/10/2026

Transmisión del sorteo Sinuano

13:11
6/10/2026

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

13:09
6/10/2026

Bienvenidos

El Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre genera expectativa entre los jugadores de Colombia. En esta nota podrás conocer los resultados del sorteo en vivo, los números ganadores y cómo jugó la lotería colombiana, además de revisar los detalles de la jornada.

Resultados del Sinuano Día de hoy

  • Números ganadores: 2 0 6 7
  • La Quinta: 6

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para jugar Sinuano, debes elegir un número de acuerdo con la modalidad disponible, realizar tu apuesta en un punto autorizado y esperar el sorteo correspondiente. Los resultados se determinan mediante el número ganador de cada jornada, por lo que es importante conservar el tiquete para verificar si obtuviste algún premio.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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