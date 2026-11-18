Este jueves 19 de noviembre, los astros vuelven a mover sus energías y podrían traer sorpresas inesperadas para cada signo del zodiaco. ¿Se acerca una noticia que cambiará tus planes, una oportunidad económica o un giro en el amor? Descubre las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco y déjate guiar por los mensajes del universo para conocer qué te depara el destino en el amor, la salud, el dinero y el trabajo.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones de HOY, jueves 19 de noviembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás muy paciente y detallista con tu pareja, hoy cumplirás todos sus deseos y no te incomodarán sus exigencias, tu entrega y generosidad de hoy serán recompensadas más adelante. Se presentarán oportunidades en tu camino pero también muchas trabas, tienes que tener paciencia y constancia para superar los inconvenientes y alcanzar el éxito.

Número de suerte, 6.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Revisarás tu vida sentimental con objetividad, hoy te darás cuenta de que esa persona no es para ti y tomarás una decisión que te llevará a recuperar la tranquilidad. Hoy no podrás distraerte, te encargarán un trabajo que necesitará de mucha atención en los detalles.

Número de suerte, 12.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Los celos injustificados de tu pareja te harán perder la paciencia, tu reacción le hará recapacitar, poco a poco lograrás los cambios y la confianza que pides. Una propuesta para ser parte de un equipo de trabajo llegará hoy, después de la sorpresa inicial te darás cuenta de todas las oportunidades que se abren para ti, y aceptarás sin dudar.

Número de suerte, 4.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Cuando al fin has encontrado el amor viejos temores vuelven y te hacen dudar, no dejes escapar la felicidad, atrévete a comprometerte, será una experiencia que disfrutarás y te hará muy feliz. La dedicación y discreción que has demostrado en tu trabajo no ha pasado desapercibida, hoy te delegarán funciones de mucha confianza y responsabilidad.

Número de suerte, 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Conocerás a una persona encantadora y te enamorarás a primera vista, no dudes tanto y demuéstrale abiertamente lo que sientes, no te arrepentirás. Tu capacidad innata de mandar y que te obedezcan saldrá a relucir hoy ante una situación complicada en tu trabajo, buscarás y encontrarás soluciones lo que te pondrá en el camino de un ascenso.

Número de suerte, 1.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Retomarás los proyectos sentimentales que habían quedado estancados, también resurgirán algunos problemas del pasado y esta vez los solucionarás definitivamente. Tu situación laboral dará un vuelco favorable y podrás empezar con nuevos proyectos.

Número de suerte, 22.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Estás confundido sentimentalmente y revaluando tu relación sentimental, no decidas nada por el momento, poco a poco te tranquilizarás y volverás a sentirte seguro de lo que quieres. Día de mucho trabajo, superación y recompensa, al fin empezarás a disfrutar del éxito por el que has sacrificado muchas cosas personales.

Número de suerte, 10.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tu pareja se mostrará insegura y muy susceptible, necesitará de mucha atención y demostraciones de amor de tu parte, trata de tener paciencia, su estado de ánimo mejorará con tus cuidados. Tus decisiones laborales deberán ser bien pensadas, cualquier apresuramiento te haría perder todo lo logrado.

Número de suerte, 17.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu relación está atravesando por una crisis y hoy tu confusión aumentará con el regreso de alguien que fue importante para ti, no tomes ninguna decisión hasta estar seguro de lo que quieres, sólo así evitarás repetir errores del pasado. Laboralmente confía en tu intuición y creatividad, y los éxitos llegarán.

Número de suerte, 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu humor será cambiante el día de hoy, pasarás de la tranquilidad a los reproches injustificados, el ser amado preferirá no contradecirte para evitar más problemas. Analiza con cuidado los consejos que recibas a nivel laboral, porque podrías dejarte influenciar por alguien con buenas intenciones, pero poca experiencia.

Número de suerte, 21.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu pareja reclama más compromiso y unión, hoy centrarás tu atención en sus necesidades materiales y emocionales y la atmósfera de tensión desaparecerá. Tu día laboral será intenso y enriquecedor, darás lo mejor de ti y también aprenderás de los demás.

Número de suerte, 13.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy conocerás a alguien que será importante en tu vida, te aportará equilibrio emocional, seguridad y reforzará tu autoestima. Te llegará una propuesta de inversión poco clara, no te arriesgues, evita involucrarte en gestiones que no son transparentes.