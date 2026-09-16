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Cruces de semifinales Copa Sudamericana 2026: así quedaron las llaves confirmadas
Conoce cómo quedaron los cruces de las semifinales de final de la Copa Sudamericana 2026.
Ya conocemos a tres de los cuatro equipos clasificados a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Boca Juniors logró imponerse ante Sao Paulo tras ganar por 2-1 en el global y enfrentará a Vasco da Gama que venció por 2-1 a Independiente Santa Fe. Luego, Atlético Mineiro avanzó tras eliminar al Santos de Neymar en penales por 3-1.
PUEDES VER: Alineaciones Cienciano vs Montevideo City Torque: el 11 del Papá para avanzar a semifinales
Ahora, solo falta conocer al ganador del duelo entre Cienciano vs Montevideo City Torque que se llevará a cabo este jueves 17 de septiembre. El equipo cusqueño se impuso en la ida por 2-0 y ahora viajarán a Uruguay con el objetivo de cuidar el resultado; mientras que los celestes querrán dar el golpe para avanzar a las semifinales.
Semifinales Copa Sudamericana 2026
- Boca Juniors vs Vasco da Gama
- Atlético Mineiro vs Ganador del Cienciano vs Montevideo City Torque.
¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana 2026?
- Partidos de ida: Semana del 13 de octubre de 2026 (p. ej., Boca Juniors vs. Vasco da Gama se jugará el martes 13 de octubre).
- Partidos de vuelta: Semana del 20 de octubre de 2026 (p. ej., Vasco da Gama vs. Boca Juniors se jugará el martes 20 de octubre).
Resultados de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
- Vasco da Gama 1-1 Independiente Santa Fe (empataron 0-0 en la ida)
- Sao Paulo 1-1 Boca Juniors (ganó Boca 1-0 en la ida)
- Atlético Mineiro 4 (3) - 2 (1) Santos (ganó Santos 2-0 en la ida)
- Montevideo City Torque vs Cienciano (ganó Cienciano 2-0 en la ida).
¡Vamos al Circo!
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