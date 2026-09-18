DT de Montevideo City dejó fuerte calificativo a Cienciano tras eliminación: "Gran equipo"

Cienciano terminó con el sabor de la eliminación tras caer por 3-0 ante Montevideo City en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ no aprovechó su ventaja obtenida en Cusco y le dijo adiós a sus aspiraciones coperas. Tras el final del partido, el técnico Marcelo Méndez no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre el cuadro imperial.

DT de Montevideo City dejó fuerte calificativo a Cienciano tras eliminación

Una vez finalizado el partido y consumada la eliminación de Cienciano, Marcelo Méndez, técnico de Montevideo City, conversó con las cámaras de ‘Denganche’ y fue consultado por su análisis tras la goleada de su equipo en Uruguay.

Ante ello, el estratega no dudó en mostrar su alegría por el resultado, pero también aprovechó para elogiar la gran competitividad que mostró el ‘Papá’ a lo largo de toda la serie, por lo que terminó calificándolo como un gran equipo.

Montevideo City logró remontar la serie por 3-2 ante Cienciano y clasificó a semifinales de Sudamericana.

“Fue una locura. Sinceramente fue un partido muy disputado, muy parejo. Enfrentamos a un gran equipo, yo ya lo había marcado cuando fuimos a jugar allá en Cusco. Por suerte pudimos dar vuelta a la serie y estamos muy felices por eso”, señaló el estratega.

Del mismo modo, Méndez resaltó la importancia de anotar el primer gol antes del entretiempo, ya que les permitió irse al descanso con una mentalidad positiva. Además, reveló que conversó con Horacio Melgarejo para decirle que protagonizaron una eliminatoria muy peleada.

“El gol marca sobre todo en los estados de ánimo. Creo que nosotros no estábamos tan claros en ese primer tiempo y creo que el gol nos dio un poco más de tranquilidad para poder manejar la pelota e irnos al descanso achicando la diferencia. Fue una llave muy pareja y se lo dije a Melgarejo, la verdad que fueron dos batallas, pero en líneas generales creo que merecíamos pasar”, concluyó.

Cienciano perdió importante ingreso económico tras ser eliminado

Luego de quedar eliminado, Cienciano dejó pasar la posibilidad de añadir un ingreso económico relevante a sus arcas. La Conmebol entrega un premio de US$800.000 a los equipos que llegan a las semifinales de la Copa Sudamericana, cifra a la que también se habría sumado la recaudación por taquilla.