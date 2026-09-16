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Cruces de semifinales Copa Libertadores 2026
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Cruces de semifinales Copa Sudamericana 2026

Llaves de semifinales de la Copa Libertadores 2026: cruces confirmados, fechas y horarios

Conoce los cruces de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 en la que cada vez van quedando menos clubes en busca de la gloria eterna.

Diego Medina
Cruces de semifinales de la Copa Libertadores 2026.
Cruces de semifinales de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Conmebol
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Cada vez van quedando menos clubes para definir al nuevo monarca del continente sudamericano en la Copa Libertadores 2026. Luego de unos partidos de infarto, ya se concretan los cuatro clubes que acceden a las semifinales del torneo Conmebol. Conoce cómo quedan las llaves para el gusto de los aficionados.

Palmeiras venció 4-3 a LDU en tanda de penales.

PUEDES VER: Palmeiras venció 4-3 a LDU por penales y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores 2026

Llaves de semifinales de la Copa Libertadores 2026

  • Palmeiras vs. Fluminense
  • (Estudiantes vs Corinthians) vs. (Flamengo vs Independiente del Valle)
Copa Libertadores

Llaves de la Copa Libertadores 2026.

Fluminense enfrentará a Palmeiras en una de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El cuadro brasileño se impuso a LDU por 4-3 en los penales luego de una serie marcada por la tensión en Quito. Este cruce ya está confirmado y tendrá a dos clubes brasileños buscando un lugar en la gran final.

La otra semifinal todavía espera por sus protagonistas. Corinthians y Estudiantes definirán uno de los boletos restantes, mientras que Flamengo e Independiente del Valle disputarán el otro cruce de cuartos. El 'Mengao' parte con ventaja de 2-0 tras la ida en Ecuador. Por lo tanto, el cuadro de semifinales quedará completamente definido después de estos encuentros, aunque la estructura ya establece que el ganador de Corinthians-Estudiantes se medirá con el vencedor de Flamengo-Independiente del Valle.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2026?

Las semifinales de la Copa Libertadores 2026 se disputarán en octubre y serán a partidos de ida y vuelta. La programación contempla los encuentros de ida para el 13 y 14 de octubre, mientras que las revanchas están previstas para el 20 y 21 de octubre. Los horarios exactos se definirán una vez que queden cerradas todas las llaves de cuartos de final.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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