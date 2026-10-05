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Alineaciones Argentina vs Benín: el once albiceleste en la despedida de Lionel Messi

Conoce la alineación de la selección de Argentina que acompañará a Lionel Messi en su último partido ante Benín desde el Estadio Monumental.

Luis Blancas
Alineaciones de Argentina vs Benín en la despedida de Lionel Messi
Alineaciones de Argentina vs Benín en la despedida de Lionel Messi | Composición: Líbero
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La selección argentina afrontará un momento histórico frente a Benín el martes 6 de octubre, cuando Lionel Messi dispute su último partido con la camiseta albiceleste en el Estadio Monumental. Por ello, conoce cuál será el once que elegirá Lionel Scaloni y que acompañará al ‘10’ sobre el campo en su despedida.

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Posible alineación de Argentina vs. Benín

  • Dibu Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Lionel Scaloni sabe que Argentina vivirá uno de los momentos más importantes de su historia como selección, dado que Messi jugará su último encuentro y se despedirá ante Benín. Por ello, el entrenador prepara una alineación competitiva con el objetivo de lograr la victoria.

Argentina busca ganar a Benín en la despedida de Lionel Messi

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El conjunto albiceleste llegará al encuentro frente al equipo africano tras haber vencido por 4-0 a Bolivia y, posteriormente, por 7-0 a Burkina Faso. En ese contexto, el técnico intentará repetir un marcador similar, aunque con una actuación donde el equipo hará brillar al astro.

Posible alineación de Benín vs. Argentina

  • Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun.

Gernot Rohr, seleccionador de Benín, llega a Buenos Aires dispuesto a afrontar un duelo de máxima exigencia frente a Argentina y consciente de que será el último partido de Messi, por lo que alineará a su once más fuerte para intentar frenar los movimientos del 10.

Selección de Benín buscará ganar a Argentina en la despedida de Lionel Messi

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El combinado africano llega al duelo frente al equipo albiceleste después de iniciar su participación en la Copa Africana de Naciones, torneo en el que logró un empate 1-1 con Burkina Faso y más tarde cayó por 2-1 ante Mauritania.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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