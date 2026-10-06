Despedida de Lionel Messi: horario, line up, shows, invitados y cronograma completo

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina ya tiene todo listo para una noche que promete quedar en la historia. El capitán de la albiceleste disputará este martes 6 de octubre su último partido con la camiseta argentina ante Benín, en el Estadio Monumental, en medio de una jornada cargada de homenajes, música y emociones.

¿A qué hora es la despedida de Lionel Messi?

El partido entre Argentina y Benín comenzará a las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Sin embargo, la despedida de Lionel Messi empezará mucho antes, ya que la programación de shows está prevista desde las 3.30 p. m. y continuará incluso después del encuentro.

Las puertas del Monumental fueron programadas para abrir desde las 2.00 p. m. de Perú, por lo que los hinchas podrán ingresar con varias horas de anticipación a una jornada que tendrá como principal protagonista al histórico número 10 de Argentina.

Lionel Messi es el máximo goleador de la historia en la selección argentina. Foto: AFP

¿Qué shows habrá en la despedida de Messi?

La AFA preparó una programación musical que comenzará a las 3.30 p. m. hora peruana con Un Poco de Ruido, seguido por Sebastián Mendoza, Román el Original, Amar Azul, Santi Cairo y Q’ Lokura. Luego llegará el turno de Damas Gratis, antes del inicio del partido.

Durante el encuentro también habrá participación musical. El himno argentino será interpretado por Fabio Santana antes del comienzo del partido, mientras que en el entretiempo está previsto un espectáculo de Los Fundamentalistas. La celebración continuará después del pitazo final con drones, luces, pirotecnia y otros recursos visuales.

¿Quiénes son los invitados a la despedida de Lionel Messi?

La jornada también contará con la presencia de varios futbolistas que acompañaron a Messi durante su etapa más gloriosa con la selección argentina. Entre los nombres destacados aparecen Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa.

La presencia de varios campeones del mundo de Qatar 2022 busca darle un marco todavía más especial a la última presentación de Messi con la albiceleste ante el público argentino. También se espera que Claudio Tapia y Alejandro Domínguez participen del homenaje y entreguen obsequios al capitán.

Cronograma completo de la despedida de Messi

3.30 p. m.: Un Poco de Ruido + animación y banda en vivo.

3.40 p. m.: Sebastián Mendoza.

3.50 p. m.: Román el Original.

4.00 p. m.: Amar Azul.

4.10 p. m.: Santi Cairo.

4.20 p. m.: Q’ Lokura.

4.40 p. m.: Un Poco de Ruido + banda.

5.00 p. m.: Damas Gratis.

6.00 p. m.: Himno argentino y Argentina vs. Benín.

7.00 p. m. aproximadamente: Los Fundamentalistas, durante el entretiempo.

8.03 p. m. aproximadamente: Drones, lonas, luces y pirotecnia.

8.10 p. m.: entrega de obsequios de Claudio Tapia y Alejandro Domínguez a Messi.

8.15 p. m.: Soledad Pastorutti.

8.20 p. m.: Ulises Bueno.

8.35 p. m.: sorpresa musical y gran cierre.

Los horarios corresponden a Perú.

Line Up para la despedida de Lionel Messi en el Argentina vs Benín.

De esta manera, la despedida de Lionel Messi será mucho más que el partido Argentina vs. Benín. El Monumental vivirá una fiesta especialmente preparada para despedir al futbolista que lideró a la albiceleste hacia la Copa América, la Finalissima y el Mundial, cerrando así una etapa histórica con la camiseta de su país.