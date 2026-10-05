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Argentina vs. Benín con la despedida de Messi: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso?

Argentina vs. Benín chocan este martes por la despedida de Lionel Messi. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido amistoso EN VIVO.

Jostein Canales
Argentina y Benín juegan este martes un partido amistoso internacional desde Buenos Aires.
Argentina y Benín juegan este martes un partido amistoso internacional desde Buenos Aires. | Foto: AFP
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Argentina vs. Benín se enfrentan este martes 6 de octubre, desde el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, en un partido amistoso internacional que marcará la despedida de Lionel Messi con su selección. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Partidos de hoy, lunes 5 de octubre, con partido de UEFA Nations League y amistosos.

PUEDES VER: Partidos de hoy, lunes 5 de octubre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Argentina vs. Benín: horario del partido amistoso

Si eres fan de Lionel Messi y deseas sintonizar su partido de despedida en el Argentina vs. Benín, por un amistoso internacional de fecha FIFA, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 5:00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 p. m.
  • Estados Unidos: 7:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 5:00 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 p. m.
  • España: 1:00 a. m. (del miércoles 7)

¿Dónde ver Argentina vs. Benín con la despedida de Lionel Messi?

  • Argentina: Telefe, TyC Sports y TyC Sports Play
  • Brasil: SporTV y Globoplay
  • Perú y resto de Sudamérica: DGO y TyC Sports Internacional
  • México y Centroamérica: VIX Premium
  • España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones
  • Estados Unidos: VIX y TUDN Radio

Partido de Argentina vs. Benín y despedida de Lionel Messi

Será la primera vez en la historia en la que las selecciones Argentina y Benín se vean las caras en una cancha de fútbol. Este partido amistoso también será trascendental y recordado por todos porque marcará la despedida de Lionel Messi luego de vestir por 21 años la camiseta de la 'Albiceleste', con la que ganó dos Copas América, una Finalíssima y un Mundial.

De acuerdo al historial, Argentina ha ganado 24 de sus 31 partidos anteriores contra selecciones africanas, el más reciente fue contra una Burkina Faso que recibió una goleada de 7-0 al presentar un equipo alterno. Por su parte, Benín viene haciendo un buen trabajo en la Copa de África de Naciones y está puntero de su grupo al lograr una victoria y un empate.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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