Argentina vs Burkina Faso EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver partido amistoso

No te pierdas la transmisión del partido Argentina vs Burkina Faso en un nuevo amistoso internacional de fecha FIFA. El encuentro se realizará este sábado 3 de octubre desde las 7.00 p. m. de Lima, Perú y 9.00 p. m. de Buenos Aires; y contará con transmisión de TyC Sports. Por ello, a continuación, te contamos todos los detalles para que disfrutes del compromiso en el Estadio Monumental.

La Albiceleste viene de golear 4-0 a Bolivia en el inicio de esta serie de duelos preparativos, aunque los hinchas siguen ansiosos por conocer cuándo será la despedida oficial de Lionel Messi. De momento, no se sabe si jugará ante la escuadra africana debido a que acaba de llegar a territorio bonaerense con su familia y su presencia es duda en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Lionel Messi es duda en Argentina.

Argentina vs Burkina Faso corre riesgo de postergarse

Resulta que Burkina Faso debía llegar el último viernes 2 de octubre a Argentina para el amistoso de fecha FIFA. Sin embargo, su vuelo se canceló y le han reprogramado otro para aterrizar en el país sudamericano este sábado 3. Este percance generará que los africanos lleguen directo a disputar el partido y con el jet lag en su máxima expresión, por lo que entre la prensa e hinchada argentina existen dudas sobre si el duelo se realizará o se postergará un día más.

¿A qué hora juega Argentina vs Burkina Faso?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. del domingo 4 de octubre.

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs Burkina Faso?

El partido entre las selecciones de Argentina vs Burkina Faso contará con transmisión de Telefe y TyC Sports para todo el territorio argentino. Asimismo, el encuentro estará disponible de manera online en TyC Sports Play y MiTelefe. Finalmente, aquí en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto para toda Sudamérica con todas las incidencias y videos de los goles al instante.

Últimos partidos de Argentina

Así llega la Albiceleste:

Argentina 4-0 Bolivia | Amistoso

España 1-0 Argentina | Final del Mundial 2026

Inglaterra 1-2 Argentina | Semifinal del Mundial 2026

Argentina 3-1 Suiza | Cuartos de final del Mundial 2026

Argentina 3-2 Egipto | Octavos de final del Mundial 2026

Historial de Argentina ante países de África

Probable alineación de Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Nico Paz, Exequiel Palacios, Equi Fernández, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez, José Manuel López.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Nico Paz, Exequiel Palacios, Equi Fernández, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez, José Manuel López. Probable alineación de Burkina Faso (4-3-3): Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsène Kouassi; Abdoul Tapsoba, Lohann Doucet, Julien Bationo; Ousseni Bouda, Lassina Traoré, Arthur Zagré.

¿Dónde juega Argentina vs Burkina Faso?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental, el cual es propiedad del Club Atlético River Plate y está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la avenida Figueroa Alcorta 7597, en el barrio de Belgrano. Este enorme recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 85 mil espectadores.