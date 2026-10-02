¿A qué hora juega Argentina vs Burkina Faso y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?

La selección argentina recibirá este sábado 3 de octubre a su similar de Burkina Faso, en su segundo partido amistoso de fecha FIFA. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires y no contará con la presencia de Lionel Messi, quien anunció su retiro de la albiceleste y jugará su partido de despedida en el próximo encuentro ante Benín. En esta nota, te brindamos los horarios confirmados en los diferentes países, así como los canales de transmisión para seguir EN VIVO este compromiso.

¿A qué hora juega Argentina vs Burkina Faso por amistoso de fecha FIFA?

El partido Argentina vs Burkina Faso está programado para las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina). A continuación, te detallamos los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. del domingo 4 de octubre.

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs Burkina Faso?

El partido contará con la transmisión EN VIVO a través de las señales de TyC Sports y Telefe para todo el territorio argentino. En Perú, no hay un canal de señal abierta o de cable confirmado para transmitir este amistoso internacional, no obstante, puedes seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Argentina vs Burkina Faso: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por Lionel Scaloni comienzan a dejar atrás la dolorosa derrota en la final del Mundial 2026 y buscan prepararse de la mejor forma para la próxima Copa del Mundo. En su primer amistoso, los argentinos golearon 4-0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y el ‘Flaco’ López.

Argentina goleó 4-0 a Bolivia en amistoso por fecha FIFA

Por su parte, el conjunto africano buscará dar el golpe en territorio argentino, en lo que será el primer partido de la historia entre ambas selecciones mayores. Los únicos antecedentes que existen entre ambos equipos son de las categorías menores (Sub-17).