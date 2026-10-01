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¿A qué hora juega Colombia vs Paraguay y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?
Colombia y Paraguay se enfrentarán este viernes en Nueva Jersey. Revisa el horario y canales para ver EN VIVO este emocionante encuentro por fecha FIFA.
Colombia y Paraguay protagonizarán uno de los duelos más atractivos de esta segunda jornada futbolera por la fecha FIFA de septiembre y octubre. Ambas selecciones llegan tras cumplir una destacada participación en el Mundial 2026 y buscan llegar de la mejor forma a las próximas Eliminatorias. En esta nota, te brindamos los horarios confirmados en los distintos países y los canales de transmisión para ver EN VIVO este compromiso que promete emociones de principio a fin.
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¿A qué hora juega Colombia vs Paraguay por amistoso de fecha FIFA?
El partido Colombia vs Paraguay por amistoso de fecha FIFA está programado para viernes 2 de octubre a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. A continuación, te detallamos los horarios en los diversos países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.
- Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
- Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 9.00 p. m.
- México y Centroamérica: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D.C.): 8.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. del sábado 3 de octubre.
Colombia vs Paraguay por amistoso de fecha FIFA
¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs Paraguay?
El partido entre Colombia y Paraguay contará con la transmisión EN VIVO de Caracol TV y RCN Televisión para territorio colombiano, mientras que GEN y El Trece harán lo propio en tierras paraguayas. En Perú, no hay un canal de TV confirmado que transmita este encuentro. Sin embargo, puedes seguir el minuto a minuto en Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.
Colombia vs Paraguay: ¿Cómo llegan ambos equipos?
Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan a este nuevo partido luego de empatar 1-1 con México en Baltimore, mientras que los Guaraníes vencieron 2-0 a su similar de Bolivia en el Audi Field de Washington D. C., con doblete de Miguel Almirón.
Con estos antecedentes, Colombia y Paraguay se medirán en un amistoso que servirá a ambas selecciones para seguir ajustando detalles y evaluando variantes de cara a sus próximos desafíos.
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