Temblor HOY, jueves 1 de octubre, en Perú EN VIVO: epicentro del último sismo, según el IGP

Hoy, jueves 1 de octubre, conoce los últimos reportes de sismos registrados en Perú y mantente informado con los datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta nota encontrarás la hora, magnitud, profundidad y epicentro del último temblor, así como los detalles de los movimientos telúricos reportados durante la jornada.

Temblor HOY en Perú: epicentro del último sismo, según el IGP EN VIVO 07:04 Bienvenidos ¿Se registró un temblor en Perú hoy? Aquí puedes consultar los últimos sismos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) durante este miércoles 30 de septiembre de 2026.