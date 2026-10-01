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Temblor HOY, jueves 1 de octubre, en Perú EN VIVO: epicentro del último sismo, según el IGP
Entérate de los últimos temblores registrados hoy en Perú y conoce dónde ocurrió el más reciente, su magnitud, profundidad y hora, según el IGP.
Hoy, jueves 1 de octubre, conoce los últimos reportes de sismos registrados en Perú y mantente informado con los datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta nota encontrarás la hora, magnitud, profundidad y epicentro del último temblor, así como los detalles de los movimientos telúricos reportados durante la jornada.
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Temblor HOY en Perú: epicentro del último sismo, según el IGP EN VIVO
Bienvenidos
¿Se registró un temblor en Perú hoy? Aquí puedes consultar los últimos sismos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) durante este miércoles 30 de septiembre de 2026.
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