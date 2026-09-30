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Temblor HOY en Perú vía IGP EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo de este miércoles 30 de septiembre

Conoce el último temblor reportado por el IGP HOY, miércoles 30 de septiembre, y revisa su magnitud, profundidad, hora y ubicación del epicentro.

María Zapata
Revisa el reporte del IGP sobre el temblor de HOY, miércoles 30 de septiembre, en Perú.
Revisa el reporte del IGP sobre el temblor de HOY, miércoles 30 de septiembre, en Perú. | Composición: María Zapata | Líbero
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Un temblor puede ocurrir en cualquier momento en Perú, por lo que es importante mantenerse atentos a los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta nota encontrarás información actualizada sobre cualquier sismo registrado este miércoles 30 de septiembre, así como su hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

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María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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