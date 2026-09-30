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Temblor HOY en Perú vía IGP EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo de este miércoles 30 de septiembre
Conoce el último temblor reportado por el IGP HOY, miércoles 30 de septiembre, y revisa su magnitud, profundidad, hora y ubicación del epicentro.
Un temblor puede ocurrir en cualquier momento en Perú, por lo que es importante mantenerse atentos a los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta nota encontrarás información actualizada sobre cualquier sismo registrado este miércoles 30 de septiembre, así como su hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.
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