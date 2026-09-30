Periodista mexicano dio firme calificativo a la selección peruana tras empate: "Pobreza futbolística"

La selección peruana logró lavarse la cara de la goleada recibida en su primer amistoso y rescató un empate por 1-1 ante México. La 'Bicolor' logró mostrar una clara mejora en intensidad y su esquema defensivo que le permite encarar con mejor ánimo sus siguientes enfrentamientos. Tras el partido, un periodista mexicano dio una rotunda opinión del equipo de Mano Menezes.

Periodista mexicano dio firme calificativo a la selección peruana tras empate

Una vez finalizado el partido, el periodista Gerardo Velázquez de León brindó su análisis para 'Azteca Deportes' y no dudó en cuestionar el desempeño de la selección peruana. El comunicador calificó de pobre el juego de la 'Bicolor' y consideró que las ocasiones de gol llegaron principalmente gracias a los errores cometidos por el combinado mexicano.

“Un equipo peruano de mucha pobreza futbolística, pero que encontró, gracias a México, detalles que pudieron hacer daño. Esto no se consolida de un momento a otro y el equipo mexicano debe seguir trabajando en ese aspecto”, señaló el comunicador en primera instancia.

Perú y México empataron en amistoso internacional.

En esa línea, el periodista mexicano consideró que el empate representa un mal resultado para el ‘Tri’, teniendo en cuenta que debía imponerse ante la ‘Bicolor’ por el complicado momento deportivo que atraviesa. Incluso, sostuvo que México tenía la obligación de conseguir la victoria pese a no contar con su plantel principal.

“Una gira con cuatro partidos en 15 días es muy pesada e imposible repetir cuadros para jugar con los que tienen mayor calidad. (...). Un mal resultado para México, porque con las condiciones peruanas futbolísticas de este momento, México tenía que superarlo con el equipo B, C o D. Afortunadamente para el equipo mexicano no perdieron y con un cabezazo de Víctor Guzmán encontraron un empate que termina siendo justo”, concluyó en su análisis.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El próximo encuentro de la selección peruana será ante Canadá. Este partido representará su tercer partido en esta gira por Norteamérica y está programado para disputarse este sábado 3 de octubre desde la 1.00 p. m. (hora peruana).