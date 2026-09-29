Menezes tuvo contundentes palabras sobre recambio en la selección: "No vine a reformular el fútbol peruano"

Mano Menezes se pronunció previo al duelo entre Perú y México en una reciente conferencia de prensa. El técnico brasileño habló sobre lo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo: el cambio generacional de la Bicolor. No obstante, parte de sus palabras no cayeron bien en un sector de la hinchada, pues Menezes señaló que él llegó para dirigir a la selección peruana, no para hacer un cambio en la manera en que se maneja el fútbol peruano.

Mano Menezes señaló que no vino a reformular el fútbol peruano

Mano Menezes habló previo al duelo contra Perú

En conversación con los medios, el DT de la Bicolor manifestó su responsabilidad de construir una selección que ilusione a la gente y conseguir llegar a clasificar al Mundial 2030, que es uno de los objetivos.

"Cuando asumimos el trabajo, hablamos mucho sobre la reformulación de reconstrucción, la necesidad de encontrar nuevos jugadores para sustituir a aquellos que por su edad ya no tenían lugar. Pero no vine aquí para reformular el fútbol peruano, vine para trabajar en el fútbol peruano con la selección mayor."

“Colocamos un entrenador en la sub 20 y estamos haciendo ese trabajo hasta ahí. El fútbol no da tiempo infinito para los entrenadores y esperar 4 o 5 años para construir algo. Sabemos la responsabilidad que tenemos, entonces vamos a construir pero tenemos que presentar resultados y crear ilusión en las personas que podemos lograr el objetivo principal, que es estar en el Mundial 2030", fueron las palabras de Menezes recogidas por Movistar Deportes.

En otro momento, el técnico descartó la posibilidad de tener un equipo solo de jóvenes, señalando que es necesario contar con jugadores de peso para ayudar al equipo.

“No es posible hacer un equipo solo de jóvenes, en ningún lugar se hace eso, por eso tenemos jugadores como Lapadula, Carrillo, Yotún, Gallese, que van a estar ahí para ayudar y que resultados como el del sábado no se repitan porque no se sobrevive con resultados así".

"Nosotros estamos trabajando para llegar a setiembre del próximo año con un equipo fuerte para disputar las eliminatorias", finalizó.