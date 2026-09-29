Reimond Manco tuvo fuertes comentarios ante el duro momento de la selección: "No tiene ideas"

En un contexto adverso para la selección peruana, Reimond Manco puso en duda el panorama que rodea al combinado nacional y dirigió sus críticas hacia la Federación Peruana de Fútbol. El exfutbolista afirmó que el problema no se limita a los convocados y cuestionó que, desde su punto de vista, determinadas decisiones dirigenciales condicionan las llamadas a la selección. También criticó el rendimiento del equipo, al sostener que Perú se enfoca más en no encajar goles que en generar propuestas ofensivas.

Reimond Manco lanzó duras críticas por el complicado momento de Perú

Durante la más reciente edición del programa Juego Cruzado, Manco fue claro al señalar que la Bicolor puede mejorar; no obstante, el mal manejo de la FPF hace que esto no suceda.

"Perú podría mejorar con estos o con otros futbolistas, pero sin los dirigentes que hay ahora. Hoy, el problema de Perú va más allá de cualquier convocatoria, porque en la Federación hay gente que escoge a los jugadores o les cierra las puertas a algunos".

Más adelante, el exjugador también cuestionó el discurso optimista que, a su juicio, se mantiene pese al bajo nivel del equipo. "Al momento de declarar, declaran como si todo estuviera bien y que hay que buscarle lo positivo a las cosas. ¿Qué positivo puede haber? Todo lo que empieza mal suele terminar mal o peor. La selección juega a tratar de que no le hagan gol y no tiene ideas de juego en ataque", expresó Manco.

¿Cuándo juega Perú vs México?

El encuentro entre Perú y México se jugará este martes 29 de septiembre del 2026, a las 8.00 p. m. (hora peruana), en un amistoso por fecha FIFA. El duelo se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey y será transmitido en Perú por América TV y América tvGO.