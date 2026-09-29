Partido amistoso de Alianza Lima ante rival internacional quedó descartado: todos los detalles

Alianza Lima busca mantener ritmo competitivo en plena pausa del campeonato por fecha FIFA. Los blanquiazules tenían intención de disputar dos amistosos internacionales durante su minipretemporada para llegar en la mejor forma a la reanudación del Torneo Clausura. Sin embargo, se conoció que uno de sus compromisos ha quedado descartado.

Partido amistoso de Alianza Lima ante rival internacional quedó descartado

La escuadra victoriana tenía contemplado disputar dos amistosos internacionales durante el receso por la fecha FIFA de setiembre y octubre. Si bien concretó un partido ante Palestino para este miércoles 30 de setiembre, la intención de Alianza Lima también era medirse ante un segundo rival extranjero. Incluso, se conoció que venían coordinando con Emelec para que el cuadro ecuatoriano sea el oponente.

No obstante, el periodista Gerson Cuba reveló que este segundo amistoso quedó totalmente descartado. Según indicó el comunicador, la principal razón responde a la realización de las Elecciones Municipales y Regionales, programadas para este domingo 4 de octubre en todo el Perú.

Amistoso internacional entre Alianza Lima y Emelec quedó descartado

Considerando las restricciones establecidas por las autoridades y el importante despliegue de seguridad que requiere una jornada electoral, resulta prácticamente imposible que este encuentro pueda llevarse a cabo. De esta manera, Alianza Lima tendrá que conformarse con el amistoso ante Palestino, aunque todavía existe la posibilidad de que el club busque programar otro partido en una fecha posterior frente a un rival nacional.

Del mismo modo, la noticia fue confirmada desde Ecuador por el periodista Javier Ruiz, quien señaló que, al no llegar a un acuerdo entre ambas instituciones, Emelec permanecerá en Guayaquil para continuar con su planificación y finiquitar su concentración.

Alianza Lima no contará con Piero Cari para los amistosos

El comando técnico de Alianza Lima es consciente de que deben darle rodaje a todos los jugadores y evaluar nuevas opciones para mejorar el funcionamiento del equipo. Sin embargo, se confirmó que Piero Cari, uno de los jugadores más solicitados, no formará parte de los trabajos ni estará disponible para los amistosos.

El volante está concentrado con la selección peruana Sub-20 para los amistosos que disputarán en Ecuador. Por ello, no podrá entrenar junto al resto del plantel.