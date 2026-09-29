MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Seguridad Nacional NIEGA que solo arreste a este grupo específico de extranjeros

Una publicación difundida en X generó dudas sobre un supuesto cambio en las instrucciones para los agentes de ICE. El mensaje señalaba que las autoridades migratorias limitarían los arrestos a inmigrantes indocumentados con condenas o cargos penales. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó esa versión en declaraciones recogidas por Telemundo 51 Miami y aseguró que ninguna persona indocumentada está exenta de una posible detención.

Seguridad Nacional niega que ICE solo arreste a extranjeros con antecedentes penales

De acuerdo con Telemundo 51 Miami, el DHS calificó como falsa la información que afirmaba que ICE dejaría de detener a personas sin antecedentes o cargos penales. El departamento sostuvo que las autoridades pueden detener a cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos.

"Esto es falso. Nadie está exento. Seguiremos deteniendo a todos los inmigrantes indocumentados que se crucen en nuestro camino", respondió el DHS a Telemundo 51.

La declaración contradice la versión difundida en redes sociales, según la cual ICE habría recibido instrucciones de concentrarse únicamente en inmigrantes indocumentados con condenas penales o cargos pendientes. Por ello, los inmigrantes en Estados Unidos que no cuentan con residencia permanente o ciudadanía no tienen una garantía general de quedar fuera de las acciones migratorias.

Inmigrantes expresan preocupación por posibles arrestos de ICE

La incertidumbre también alcanza a los inmigrantes que tienen procesos migratorios pendientes. Telemundo 51 Miami recogió el testimonio de César David Miranda, un ciudadano venezolano que asegura tener un proceso de asilo pendiente desde 2018.

Miranda contó que ICE lo detuvo en julio y que posteriormente recuperó su libertad bajo fianza, aunque permanece bajo monitoreo mediante un dispositivo de localización. Según relató, esta situación ha generado temor entre él y sus familiares ante la posibilidad de una nueva detención.

El inmigrante cuestionó que una persona sin residencia permanente o ciudadanía pueda ser detenida aun cuando no tenga antecedentes penales. Su caso refleja la preocupación de algunos inmigrantes indocumentados que buscan conocer con mayor claridad qué factores pueden derivar en una intervención migratoria.

La aclaración del DHS también establece una diferencia importante frente a la versión que circuló en redes sociales: según el departamento, no existe una nueva instrucción que limite los arrestos exclusivamente a extranjeros con antecedentes penales o cargos en su contra.