'Chorri' Palacios dio firme opinión por el rendimiento de la selección peruana: "Chispazos"

La selección peruana se alista para afrontar un duro encuentro ante México por su segundo amistoso en esta fecha FIFA. La ‘Bicolor’ buscará reponerse tras haber caído por 4-1 ante Estados Unidos. Esta goleada ha generado diversas críticas y ahora, Roberto Palacios sorprendió al expresar su análisis por el desempeño del equipo.

'Chorri' Palacios dio firme opinión por el rendimiento de la selección peruana

En una conversación con las cámaras de ‘Entre Bolas’, le consultaron a Roberto Palacios por el desempeño que mostró la selección peruana en su derrota ante Estados Unidos. Ante ello, el exfutbolista resaltó que ha existido una mejora en el juego, la cual se evidenció en ciertos momentos del encuentro, aunque dejó en claro la importancia de no depender únicamente de los “chispazos”.

En esa línea, el ‘Chorri’ sorprendió al pedir calma para el proceso de Mano Menezes, aunque fue contundente al señalar que el técnico deberá trabajar con todos los convocados para mejorar el nivel del equipo, ya que, en la actualidad, la ‘Bicolor’ todavía no se encuentra en condiciones de volver a disputar un Mundial.

Perú agravó su crisis futbolística tras ser goleado por Estados Unidos

“Se vieron chispazos, pero de eso no podemos depender siempre. Hay que trabajar con los chicos que están acá y tratar de mejorar. Si seguimos así, no podemos pensar en clasificar a un Mundial. Hay que darle tiempo también al técnico y tener calma”, señaló el referente del combinado nacional.

Por otro lado, Palacios señaló que aún quedan tres amistosos por delante, donde los jugadores deberán salir al campo con el objetivo de cambiar la mala imagen. Asimismo, cuestionó el poco tiempo de entrenamiento que tiene el comando técnico actualmente.

"Hay que esperar estos partidos que quedan, esperemos que los chicos mejoren, que traten de dar lo mejor. A veces el técnico no tiene muchos días para trabajar”, manifestó.

¿Cómo le ha ido a la selección peruana con Mano Menezes?

Desde su llegada, Mano Menezes ha dirigido cinco partidos amistosos al mando de la selección peruana. El técnico ha conseguido un saldo negativo con una victoria, un empate y tres derrotas. Asimismo, no ha logrado darle una clara identidad de juego al equipo, por lo que se ha ganado diversas críticas de la hinchada.