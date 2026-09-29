INSÓLITO ROBO en Walmart: entró al baño de la tienda para ENSAMBLAR el patinete eléctrico que pretendía robar

Un insólito intento de robo en Walmart terminó con la detención de un hombre que, según la policía, habría intentado llevarse un patinete eléctrico sin pagar. El sujeto habría trasladado el vehículo hasta el baño de la tienda para retirar el embalaje y ensamblarlo antes de salir del establecimiento en Estados Unidos.

La policía de Warrington sorprendió a un joven de 25 años mientras intentaba llevarse un patinete.

Hombre intentó ensamblar el patinete eléctrico en el baño de Walmart

El hecho ocurrió el 17 de septiembre de 2026, cuando la policía de Warrington acudió a un Walmart tras recibir un reporte sobre un cliente que intentaba salir del establecimiento con un patinete eléctrico valorado en poco más de $220.

Según TAPinto Doylestown, un trabajador le recordó a Jeffrey Grubbs, de 25 años, que debía pagar por el patinete. Poco después, el hombre habría llevado el vehículo a un baño, donde fue encontrado por los agentes mientras retiraba el embalaje e intentaba ensamblarlo. El hecho terminó con su detención.

Policía de Estados Unidos encuentra metanfetamina durante el registro

Durante el registro, los agentes encontraron en el bolsillo del pantalón de Grubbs una pajita con residuos y una pequeña bolsa transparente que contenía un polvo blanco. Según la policía, el hombre reconoció durante el interrogatorio que la sustancia era metanfetamina.

Según el reporte policial citado por TAPinto Doylestown, Grubbs habría admitido que no tenía dinero para pagar el patinete y que era consciente de las consecuencias del intento de robo. Fue acusado de hurto en tiendas, posesión de bienes robados y actos prohibidos, y quedó en libertad tras una fianza de $25.000 sin garantía.