ALERTA MÁXIMA para inmigrantes y ciudadanos en EE.UU.: los arrestos del ICE podrían golpear su bolsillo, ¿CUÁL ES EL MOTIVO?

Las recientes operaciones migratorias en Texas, Kansas y Oklahoma están generando preocupación en la industria ganadera y de procesamiento de carne de Estados Unidos. De acuerdo con información de The Associated Press (AP), empresas del sector han reportado un aumento del ausentismo laboral y retrasos en el procesamiento de ganado, una situación que podría ocasionar pérdidas millonarias y, si se prolonga, ejercer presión sobre los precios que pagan los consumidores.

Empacadoras de carne en EE. UU. advierten que los arrestos del ICE podrían elevar los precios

La Texas Cattle Feeders Association, la Oklahoma Cattlemen’s Association y la Kansas Livestock Association advirtieron que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han provocado interrupciones en diversas actividades relacionadas con la producción de carne.

Según The Associated Press, los grupos empresariales señalaron que los operativos migratorios han provocado retrasos en el traslado de miles de reses y afectaciones en corrales de engorda, plantas procesadoras, empresas de alimentos y granos y servicios de transporte.

En el suroeste de Kansas, integrantes de la industria también reportaron un aumento del ausentismo laboral tras la mayor presencia de agentes federales de inmigración, observada por residentes de la zona.

Scarlett Mabinger, vicepresidenta de Comunicaciones de la Kansas Livestock Association, explicó a The Associated Press que algunos miembros de la organización comenzaron a informar sobre dificultades para mantener sus operaciones con normalidad.

Las ciudades de Dodge City, Liberal y Garden City cuentan con grandes plantas empacadoras que procesan miles de reses diariamente. Sin embargo, algunas instalaciones tuvieron que suspender temporalmente sus actividades y devolver el ganado a los corrales de engorda. Mabinger advirtió que mantener a los animales en espera genera costos adicionales y puede representar riesgos para su salud.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la presencia de agentes en Kansas, aunque aseguró que no se estaban realizando redadas en lugares de trabajo. El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está concentrado en detener a personas consideradas criminales, aunque no proporcionó cifras detalladas sobre los arrestos.

La situación también ha generado preocupación en comunidades con una numerosa población inmigrante en Estados Unidos. En Dodge City, la organizadora comunitaria Amy Soberanes relató a The Associated Press que algunas personas han tenido miedo de salir de sus hogares y que algunos trabajadores de servicios de limpieza dejaron de acudir a sus empleos, lo que contribuyó al cierre temporal de algunas plantas.

¿Por qué los arrestos del ICE podrían aumentar el precio de la carne?

El impacto económico podría extenderse más allá de los trabajadores inmigrantes y afectar también a empresas, productores y consumidores en Estados Unidos.

La industria atraviesa un escenario complejo, ya que el país cuenta actualmente con el hato ganadero más reducido en cerca de 75 años. La menor disponibilidad de animales ha contribuido al marcado aumento de los precios de la carne de res durante el último año. En este contexto, una eventual disminución de la capacidad de procesamiento podría añadir presión a una cadena de suministro que ya enfrenta dificultades.

Mabinger explicó a The Associated Press que, si las medidas migratorias se mantienen durante un periodo prolongado y disminuye la cantidad de carne procesada, podría producirse un aumento adicional de los precios, debido a que la oferta no sería suficiente para cubrir la demanda de los consumidores.

El posible efecto no se limita a los inmigrantes. La ausencia de un trabajador inmigrante puede afectar las operaciones de una planta, pero las consecuencias económicas de una menor producción pueden trasladarse posteriormente a toda la cadena, incluido el ciudadano estadounidense que compra carne en supermercados y restaurantes.

La administración de Donald Trump promueve distintas medidas para contener el precio de la carne, entre ellas, facilitar ciertas importaciones y permitir nuevamente el ingreso de ganado procedente de México, luego del cierre fronterizo por un brote del gusano barrenador del Nuevo Mundo. En paralelo, representantes del sector ganadero de Kansas reclaman al gobierno federal una aplicación más focalizada de las medidas migratorias y mayor transparencia en las operaciones del ICE.

The Associated Press señaló además que algunos legisladores republicanos de Kansas han expresado su preocupación y han solicitado una mayor coordinación entre las autoridades federales y locales.

Por ahora, el alcance definitivo que los arrestos realizados por el ICE puedan tener sobre la producción y los precios de la carne dependerá de la duración de las operaciones y de su impacto en la disponibilidad de trabajadores y en el procesamiento de ganado.