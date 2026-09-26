¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT y dónde ver partido por Copa de la Liga Caliente?

La Liga 1 2026 se encuentra en pausa por los amistosos de la selección peruana, pero la Copa de la Liga Caliente no se detiene y tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre Sporting Cristal y ADT. En esta nota te detallamos los horarios confirmados en los diferentes países, así como el canal de transmisión para ver EN VIVO este emocionante encuentro por la ida de las semifinales del certamen.

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs ADT por las semifinales de la Copa de la Liga Caliente?

El partido entre Sporting Cristal y ADT por la ida de semifinales de la Copa de la Liga Caliente 2026 está programado para este domingo 27 de septiembre a las 3.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Unión Tarma. A continuación, te detallamos los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.15 p. m.

México y Centroamérica: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 4.15 p. m.

España: 10.15 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs ADT?

El duelo entre celestes y tarmeños por las semifinales de la Copa de la Liga 2026 podrá seguirse EN VIVO ONLINE por el canal de YouTube Bicolor+, plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Cristal vs ADT por la ida de las semifinales de la Copa Caliente 2026

Sporting Cristal vs ADT: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por Roberto Mosquera llegan a este compromiso con un importante envión anímico tras ganar sus últimos tres partidos por el Torneo Clausura, resultados que metieron nuevamente a los rimenses en la pelea por el título. Por su parte, ADT consiguió tres puntos de oro en el partido pendiente por la fecha 9 ante Cienciano y sueña con alejarse de la zona de descenso.

En cuanto a la Copa en cuestión, Cristal obtuvo su pase a dicha instancia tras golear por 4-1 a Sport Huancayo en los cuartos de final. En tanto, ADT venció 2-0 a CD Moquegua y ganó su derecho a disputar las semifinales.