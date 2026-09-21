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Semifinales de vuelta de la Copa de la Liga 2026: fechas, horarios y estadios confirmados

Conoce la programación de los partidos de semifinales de vuelta de la Copa de la Liga 2026 que se jugarán durante la fecha FIFA.

Diego Medina
Semifinales de vuelta por la Copa de la Liga 2026.
Semifinales de vuelta por la Copa de la Liga 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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En medio de lo que serán los cotejos de ida de la semifinal de la Copa de la Liga 2026, se confirmaron las fechas y horarios de los partidos de vuelta que definirán a los finalistas de este certamen de la FPF. Solo cuatro equipos luchan por estar en la definición de este torneo, por lo que se esperan muchas emociones de principio a fin.

Todo listo para las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

PUEDES VER: Semifinales Copa de la Liga 2026: horarios confirmados para los partidos de ida

Programación de las semifinales de vuelta de la Copa de la Liga

JUEVES 1 DE OCTUBRE

  • Sporting Cristal vs ADT - 3.00 pm. | Estadio Alberto Gallardo

MARTES 6 DE OCTUBRE

  • Alianza Atlético vs Sport Boys - 3.00 pm. | Estadio Campeones del 36

Vale indicar que estos compromisos se darán durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, por lo que clubes como Sporting Cristal y Sport Boys no contarán con aquellos jugadores que fueron convocados a la selección peruana. En el caso de los celestes, los ausentes serán Yoshimar Yotún y Miguel Araujo, mientras que en Sport Boys es Oslimg Mora.

Copa de la Liga 2026

Semifinales de vuelta por la Copa de la Liga 2026.

El camino no es nada sencillo para cada uno de los equipos semifinalistas, pero conocen muy bien todo el camino que han ido sobrellevando para llegar a estas instancias. Eso sí, un equipo que vive una situación complicada es ADT, ya que vive unos escenarios totalmente distintos en dos campeonatos, ya que los tarmeños son semifinalistas de la Copa de la Liga y están muy comprometidos con el descenso en la Liga 1 2026.

En el caso de Alianza Atlético y Sport Boys son equipos que están batallando jornada a jornada en ubicarse dentro de los ocho primeros lugares para tener presencia internacional para el 2027. Asimismo, Sporting Cristal es otro de los equipos que aún quiere seguir escalando y que no baja los brazos para pelear el título del Torneo Clausura 2026.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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