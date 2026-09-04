Semifinales Copa de la Liga 2026: horarios confirmados para los partidos de ida

No falta mucho para ver los primeros duelos de lo que concierne a las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Solo cuatro elencos se mantienen en competencia como Sport Boys, Alianza Atlético, ADT y Sporting Cristal; por lo que tratarán de hacer un gran rol en estos 90 minutos para sacar ventaja de cara a los choques de vuelta. La FPF anunció la programación de cada uno de los cruces para el gusto de los aficionados.

Programación de la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau | 1.00 p. m.

ADT vs Sporting Cristal | Estadio Unión Tarma | 3.15 p. m.

A diferencia de las otras llaves, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) determinó que las semifinales se den en la modalidad de ida y vuelta. Como se observa en la programación, Sport Boys arrancará como local ante un complicado Alianza Atlético de Sullana. El elenco rosado espera contar con su afición para seguir firme en esta temporada.

En la otra llave, se aprecia a Sporting Cristal como visitante en Tarma ante ADT. El 'Vendaval Celeste' será local ante los rimenses y espera sacar ventaja de su altura y el calor de su afición para llegar con un buen marcador al siguiente cotejo en el Estadio Alberto Gallardo.

Programación de los partidos de ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

Copa Caliente de la Liga 2026: cuatro equipos, dos llaves y un solo objetivo

La Copa Caliente de la Liga 2026 entra en su etapa más decisiva. Con solo cuatro equipos todavía en carrera, las semifinales prometen dos series de alta intensidad que definirán a los protagonistas de la gran final. Sporting Cristal, ADT, Sport Boys y Alianza Atlético buscarán dar el último paso hacia el título en una instancia donde cada partido puede marcar la diferencia.

Más allá de los nombres y las campañas realizadas hasta el momento, las semifinales representan una nueva historia. Serán 180 minutos —y los que sean necesarios— para conocer a los dos equipos que disputarán el partido por el campeonato. La Copa Caliente de la Liga 2026 ya tiene a sus cuatro candidatos y ahora comienza la carrera definitiva por la gloria.