Diego Rebagliati lanzó fuerte mensaje a los dueños de Sporting Cristal: "Están de paso"

La agresión que sufrió Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, sigue generando reacciones en los exteriores del estadio Alberto Gallardo. El hecho protagonizado por un presunto hincha celeste provocó una ola de críticas y abrió otra vez el debate sobre la situación que atraviesa la institución.

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Diego Rebagliati cuestionó contra los dueños de Sporting Cristal

En este contexto, Diego Rebagliati dirigió un contundente mensaje hacia los propietarios de Sporting Cristal. El comentarista deportivo consideró que quienes asumieron el control del club posiblemente no dimensionaron inicialmente el compromiso que implica estar al frente de una institución con la historia del cuadro rimense.

"Yo creo que cuando compraron el club, no sabían en lo que se estaban metiendo. No lo dimensionaron", manifestó Rebagliati al referirse a los actuales dueños de la institución en el programa 'Los Reba'.

El periodista hizo especial énfasis en que Sporting Cristal no puede ser visto únicamente como un proyecto empresarial. Para Rebagliati, la dimensión histórica y sentimental del club obliga a sus propietarios a comprender que existe una responsabilidad mucho mayor detrás de cada decisión.

"Tienen que dejar de lado un poquito el yo. Cuando eres dueño de un club de fútbol con la historia y la grandeza de Cristal, tienes una responsabilidad mucho más grande que solo ganar dinero", sostuvo.

Sus palabras toman mayor relevancia luego del ataque contra Uribe, uno de los máximos referentes históricos de Sporting Cristal e integrante de la estructura deportiva del club. Tras la agresión, la institución anunció acciones legales, mientras que el entorno del exfutbolista reveló que quedó afectado emocionalmente por lo ocurrido.

Rebagliati también apeló directamente al sentimiento del hincha celeste y al peso de la historia de la institución. El comentarista recordó que Sporting Cristal cuenta con una identidad construida durante décadas y con logros que trascienden a cualquier administración.

"El hincha de Cristal tiene sangre, mucha sangre. Y la sangre celeste vaya que pesa y vaya que tiene 20 títulos encima y un subcampeonato de la Libertadores para mostrarlo con muchísimo orgullo. Están en un club muy grande. Ustedes no son más importantes que el club, están de paso, y algún día eso cambiará", puntualizó.

El mensaje de Rebagliati llega en un momento especialmente delicado para Sporting Cristal, donde las decisiones dirigenciales, el proyecto deportivo y la relación con los hinchas están otra vez bajo el foco. La agresión contra Julio César Uribe terminó convirtiéndose así en un nuevo episodio que expone la tensión existente alrededor del presente del cuadro celeste.