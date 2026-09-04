Revelan estado de Uribe tras agresión de presunto hincha de Cristal: “Dolido y consternado”

Sporting Cristal atraviesa un complicado momento deportivo luego de quedar prácticamente fuera de la pelea por el título de la Liga 1 2026. Esta situación ha generado que presuntos hinchas rimenses increparan a integrantes del club y terminaron agrediendo al ídolo celeste Julio César Uribe. Tras el incidente, se conoció el estado del actual director general de fútbol de la institución.

Revelan estado de Julio César Uribe tras agresión de presunto hincha de Sporting Cristal

En el programa ‘Nada Que No Sepa’ conversaron con Julio Edson Uribe, hijo del ‘Diamante’, y le consultaron cómo se encuentra su padre tras haber recibido una agresión por parte de un presunto hincha de Sporting Cristal, en medio del mal momento deportivo que atraviesa el equipo.

Ante ello, el exfutbolista lamentó este episodio de violencia y reveló que Julio César Uribe se encuentra sumamente afectado a nivel emocional, ya que considera que se le da poco valor a la labor que viene realizando dentro de la institución.

Presunto hinchas de Sporting Cristal agredió a Julio César Uribe

“Lo que ha sucedido ayer es un hecho realmente grave. Mi papá (Julio César Uribe) está dolido y consternado por el poco valor que se le brinda al propósito que se le ha dado en la institución”, sostuvo.

Del mismo modo, Julio Edson señaló que muchos hinchas desconocen la importancia que tiene el ‘Diamante’ dentro de la historia del club y lamentó que existan personas que intenten tergiversar la información sobre el verdadero objetivo de su padre en Sporting Cristal.

“Hay mucha gente que no conoce la rica historia de quién es Julio César Uribe, y también mucha gente que se encarga de tergiversar información cuando realmente no se sabe cuál es su propósito en el club. El propósito de él en el club no tiene que ver con lo económico. Mi viejo no vive de Sporting Cristal”, acotó.

Julio César Uribe se pronunciará tras ser agredido

La institución bajopontina confirmó que Julio César Uribe hablará en conferencia de prensa este viernes 4 de setiembre en las instalaciones de La Florida tras haber sido agredido por un presunto hincha de Sporting Cristal. El evento dará inicio desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por el canal de YouTube del club.