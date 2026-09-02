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Sporting Cristal anunció a su nuevo DT para conseguir el título del Torneo Clausura: "¡Muchos éxitos!

Atención, hincha celeste. El cuadro bajopontino anunció la contratación de Daniel Carrasco como su nuevo estratega para la recta final del torneo.

Gary Huaman
Sporting Cristal acaba de anunciar la contratación de su nuevo DT.
Sporting Cristal acaba de anunciar la contratación de su nuevo DT. | Foto: Sporting Cristal
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Sporting Cristal dio un golpe en el timón de cara a la recta final del Torneo Clausura. Tras la dolorosa derrota por 2-0 ante FC Killas, el cuadro rimense tomó la decisión de destituir del cargo a la entrenadora Vivian Ayres y acaba de presentar a su nuevo estratega para poder pelear el título nacional de la Liga Femenina 2026.

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Actualmente las celestes se encuentran en la segunda casilla del Torneo Clausura con 15 unidades, a seis del líder Alianza Lima. En siete partidos jugados, llevan cinco victorias y dos derrotas. Debido a que perdieron el título del Apertura, la directiva celeste decidió cambiar de rumbo, pues no quieren que se les escape esta segunda competencia.

Por medio de sus redes sociales, el conjunto bajopontino anunció a Daniel Carrasco. "¡Bienvenido al Rímac, Daniel! Es el nuevo director técnico de nuestro equipo femenino y asumirá el cargo hasta el final de temporada. ¡Muchos éxitos en este nuevo desafío!", escribió la cuenta oficial de Sporting Cristal. Además, añadieron que este jueves 3 de septiembre será su presentación oficial.

Sporting Cristal

Daniel Carrasco es el nuevo entrenador celeste.

En cuanto a Daniel Carrasco, este viene de renunciar como director técnico de la Universidad de Concepción de Chile a dos partidos de que acabara la temporada. Estuvo peleando el descenso en la liga sureña con ese equipo.

Comunicado sobre la salida de Vivian Ayres

A través de un comunicado oficial, el cuadro rimense comunicó a todos sus hinchas que tomaron la decisión "de dar por finalizada la etapa de la profesora Vivian Ayres como entrenadora del equipo femenino de nuestra institución".

Agradecieron a Vivian "por su profesionalismo y compromiso durante este tiempo a cargo de nuestro equipo".

Sporting Cristal

Comunicado sobre la salida de Vivian Ayres.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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