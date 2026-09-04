Diego Penny condenó agresión a Julio César Uribe en exteriores del Alberto Gallardo: "Es vandalismo"

Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, fue víctima de una agresión en la víspera, por parte de un presunto hincha del cuadro cervecero, quien le propinó un golpe en la cabeza en las afueras del Estadio Alberto Gallardo. Tras este ataque, el exfutbolista Diego Penny se pronunció y expresó su enérgico rechazo contra una de las máximas figuras del balompié nacional.

Diego Penny, ex Sporting Cristal, condenó ataque contra Julio César Uribe

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el exportero de Sporting Cristal condenó lo ocurrido con el ‘Diamante’ y calificó de vandalismo el ataque que sufrió durante la tarde del último jueves, mientras descendía de su vehículo para intentar dialogar con los iracundos barristas que lo interceptaron.

“Esto ya traspasa absolutamente todo lo que es un análisis de fútbol, a lo que es la molestia del hincha, a lo que es la decepción del hincha, esto es vandalismo. Esta gente piensa que tiene el derecho de ir y hacer una cosa así, yo estoy en desacuerdo completamente. La violencia no genera absolutamente nada positivo, no va a cambiar absolutamente nada.”, manifestó Penny.

En ese sentido, el hoy comentarista deportivo recordó que los hinchas tienen todo el derecho de expresar su molestia ante el mal rendimiento de su equipo, pero no a través de la violencia: “Pueden decir un millón de cosas, pero esto ya es una aberración a lo que significa el fútbol”, añadió.

¿Por qué agredieron a Julio César Uribe?

Ante la racha negativa de resultados y la situación que atraviesa el club en el Torneo Clausura (puesto 10 con 10 puntos), un grupo de presuntos hinchas increparon a Julio César Uribe tras el entrenamiento del primer equipo. El ídolo celeste fue interceptado en las afueras del Estadio Alberto Gallardo y uno de ellos, quien registró toda la grabación que se hizo viral en redes, lo golpeó en la cabeza: “Ya te vas a largar, mercenario”, se oye decir al agresor justo antes de consumar el ataque.

Sporting Cristal condena ataque contra Julio César Uribe

Mediante un comunicado, el club Sporting Cristal condenó el ataque contra Uribe y anunció que tomará acciones legales contra los que resulten responsables de dicho acto: “Algunos de los involucrados han sido identificados y serán denunciados el día de hoy (ayer) ante el Ministerio Público”, señaló Cristal en su pronunciamiento vía redes sociales.